Журналист: в Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусом

В оккупированном Донецке катастрофически не хватает докторов, больницы переполнены, скорые уже даже не приезжают на вызовы. Такая ситуация из-за новой волны коронавируса, которая охватила ОРДЛО. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказывает у себя в Facebook украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Красная зона карантина Фото из открытых источников

Журналист рассказывает, точных данных о заболеваемости в Донецке никто не озвучивает, но не только потому что их скрывают, а еще и потому что эту статистику никто не ведет. В больницах уже нет мест, кислородные концентраторы в жутком дефиците. Назначенцам Путина пришлось перестать врать о том, что в Донецке лишь несколько десятков человек в сутки заражаются коронавирусом. Теперь официально сообщают от 600-700 новых подтвержденных кейсов. В средине сентября была информация о том, что в медучреждениях мест нет, но с того времени прошло полмесяца и ситуация только ухудшилась.

"Сразу у двух моих знакомых заболели оставшиеся в ОРДЛО родители. Мать одного умерла почти сразу. Другой сейчас спасает отца, ранее привитого российским "Спутником". Это не помогло – человек в тяжелом состоянии", – рассказывает Денис Казанский.

Блогер добавляет, дошло до того, что доктора в открытую говорят, что, если у больных есть средства, то пусть сами покупают себе кислородные концентраторы. В противном случае спасти человека не удастся. Денис Казанский призывает всех, у кого еще остались родные или знакомы в ОРДЛО убедить их, чтобы те побыстрее покидали эти территории, где Россия устроила настоящий геноцид жителей Донбасса, бросив людей на произвол судьбы.

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