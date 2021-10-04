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Тука рассказал, зачем Россия хочет выделить "Л/ДНР" 900 миллиардов

Выделение из бюджета РФ 900 млрд рублей (330 млрд гривен) в поддержку оккупированного Донбасса не означает, что Кремль планирует присоединить эти территории к России

сегодня, 12:00
Автор:

Кравцев Сергей

Москва хочет и дальше иметь влияние на Украину, через контроль оккупированной части Донбасса. Именно на эти цели и запланировано выделение из госбюджета РФ 900 миллиардов. При этом о развитии этих территорий речь не идет. России это просто не нужно. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью порталу "Обозреватель" высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Тука рассказал, зачем Россия хочет выделить "Л/ДНР" 900 миллиардов

Георгий Тука Фото: radio24.ua

По его мнению, не нужно жителям оккупированных территорий тешить себя иллюзиями о том, что в России всерьез рассматривают вариант с присоединением ОРДЛО к России. Вариант с Крымом здесь не проходит. Георгий Тука считает, скорее всего, Донбассу уготовлена судьба так называемой Приднестровской Молдавской Республики или Северной Осетии с Абхазией. 

Экс-замминистра уверен, что Россия не будет вкладывать деньги в Донбасс, чтобы регион снова начал жить полноценной жизнью. Эта территория интересна России лишь как рычаг давления на Украину. Те финансы, которые выделяются – лишь способ удержания территорий на плаву.

Георгий Тука просит жителей оккупированных территорий не очаровываться и "снять розовые очки". У всех сегодня есть доступ к сети интернет. Можно увидеть, как сегодня живут жители непризнанных "республик", чтобы понять, что ждет жителей Донбасса, которые все еще верят, что Россия официально присоединит к себе оккупированные территории.

Читайте также на портале "Комментарии" мнение Павла Климкина – Путин может рассматривать вариант присоединения ОРДЛО к союзному государству.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/politics/rf-daet-donbassu-900-mlrd-tuka-obyasnil-v-chem-tsel-kremlya.htm?_gl=1*k7njm5*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzMzNjMwNi4yNDEuMC4xNjMzMzM2MzA2LjA.
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