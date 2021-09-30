logo
Русский Українська

BTC/USD

43167.58

ETH/USD

2982.26

LTC/USD

152.60

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Глава Минздрава оценил вероятность локдауна в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава Минздрава оценил вероятность локдауна в Украине

Говорить о том, что Украине на пороге красного уровня - рано

сегодня, 16:38
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о вероятности ужесточения карантина в стране, в частности введения на всей территории локдауна. По словам чиновника, об этом речь пока что не идет, передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Ляшко журналистам. 

Глава Минздрава оценил вероятность локдауна в Украине

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

Министр отметил, что говорить о том, что Украине на пороге красного уровня — рано. 

"О жестком карантине или локдауне речь не идет", — добавил председатель Минздрава. 

Напомним, что правительство Украины приняло решение продлить действие карантина, введенного из-за COVID-19, до конца года. Также известно, что вся Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Введены обновленные карантинные правила. Эксперты оценили для портала "Комментарии" действия власти в ракурсе новой волны коронавируса, накрывающей Украину.

Также, в Минздраве обновили показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. Согласно обновлённым данным, на сегодня пять областей Украины попали в "оранжевую" зону адаптивного карантина. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что ученые их Университета Восточной Англии провели исследование, в ходе которого выяснилось, что капли для носа, содержащие витамин А, могут вернуть потерянное вследствие коронавируса обоняние. Кроме того, специалисты советуют "тренировать" его разными запахами. С начала пандемии коронавируса потеря вкуса и обоняния являются одними из самых распространенных проявлений заболевания, однако не исключено, что грипп также может вызывать такие же симптомы. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/lyashko-otsenil-veroyatnost-lokdauna-ukraine-1633005194.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ