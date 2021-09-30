Глава Минздрава оценил вероятность локдауна в Украине

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о вероятности ужесточения карантина в стране, в частности введения на всей территории локдауна. По словам чиновника, об этом речь пока что не идет, передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Ляшко журналистам.

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

Министр отметил, что говорить о том, что Украине на пороге красного уровня — рано.

"О жестком карантине или локдауне речь не идет", — добавил председатель Минздрава.

Напомним, что правительство Украины приняло решение продлить действие карантина, введенного из-за COVID-19, до конца года. Также известно, что вся Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Введены обновленные карантинные правила. Эксперты оценили для портала "Комментарии" действия власти в ракурсе новой волны коронавируса, накрывающей Украину.

Также, в Минздраве обновили показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. Согласно обновлённым данным, на сегодня пять областей Украины попали в "оранжевую" зону адаптивного карантина.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что ученые их Университета Восточной Англии провели исследование, в ходе которого выяснилось, что капли для носа, содержащие витамин А, могут вернуть потерянное вследствие коронавируса обоняние. Кроме того, специалисты советуют "тренировать" его разными запахами. С начала пандемии коронавируса потеря вкуса и обоняния являются одними из самых распространенных проявлений заболевания, однако не исключено, что грипп также может вызывать такие же симптомы.









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