В Украине пять областей перешли в "оранжевую" зону карантина

Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. Согласно обновлённым данным, на сегодняшний день пять областей Украины попали в "оранжевую" зону адаптивного карантина:

карантин - фото с открытых источников

- Днепропетровская;

- Донецкая;

- Кировоградская;

- Тернопольская;

- Черкасская области.

Показатели других областей на сегодняшний день находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина.

Отметим, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не требует дополнительных ограничений. "Оранжевый" уровень указывает на то, что данные области постепенно приближаются к красной зоне. Однако, дополнительные ограничения могут вводить местные власти если посчитают такие меры необходимыми.

Также, как сообщает Минздрав, за минувшие сутки, в Украине замедлились темпы вакцинации. Было сделано более 64 000 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 38 778, полностью иммунизированы — 25 443.

В течение суток работали:

- 477 мобильных бригад,

- 1880 пунктов прививки;

- 373 центры вакцинации.

Напомним, на сайте Кабмина опубликовали постановление о том, что с 20 сентября 2021 года, в Украине действуют новые карантинные правила, важным условием работы всех общественных учреждений в "желтой" зоне является вакцинация от коронавируса не менее 80% сотрудников. В целом, подробнее об изменениях правил нахождения в "желтой" зоне карантина, можно ознакомиться на сайте "Комментарии".

Напомним, что ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что эпидемиолог рассказала о пандемии COVID-19 в октябре. Также, опубликовали информацию: Министр образования рассказал, что будет с зарплатами педагогов на карантине

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