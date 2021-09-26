В Украине пять областей перешли в "оранжевую" зону карантина

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Александра Якубовская
Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. Согласно обновлённым данным, на сегодняшний день пять областей Украины попали в "оранжевую" зону адаптивного карантина:
карантин - фото с открытых источников
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Кировоградская;
- Тернопольская;
- Черкасская области.
Показатели других областей на
сегодняшний день находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина.
Отметим, что "оранжевый" уровень
эпидемической опасности не требует дополнительных ограничений. "Оранжевый" уровень
указывает на то, что данные области постепенно приближаются к красной зоне. Однако, дополнительные ограничения могут
вводить местные власти если посчитают такие меры необходимыми.
Также, как сообщает Минздрав, за минувшие сутки, в Украине замедлились темпы вакцинации. Было сделано более 64 000 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 38 778, полностью иммунизированы — 25 443.
В течение суток работали:
- 477 мобильных бригад,
- 1880 пунктов прививки;
- 373 центры вакцинации.
Напомним, на сайте Кабмина опубликовали постановление о том, что с 20 сентября 2021 года, в
Украине действуют новые карантинные правила, важным условием работы всех общественных
учреждений в "желтой" зоне является вакцинация от коронавируса не менее 80% сотрудников. В целом, подробнее об изменениях правил нахождения в "желтой" зоне карантина, можно ознакомиться на сайте "Комментарии".
Напомним, что ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что эпидемиолог рассказала о пандемии COVID-19 в октябре. Также, опубликовали информацию: Министр образования рассказал, что будет с зарплатами педагогов на карантине
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