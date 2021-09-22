Украина стала еще на шаг ближе к локдауну: эксперты рассказали, к чему нужно готовиться украинцам

Кабмин Украины продлил действие карантина, введенного из-за COVID-19, до конца года. Также известно, что вся Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Введены обновленные карантинные правила. Эксперты оценили для портала "Комментарии" действия власти в ракурсе новой волны коронавируса, накрывающей Украину.

Локдаун Фото: РБК

Решение о введении обновленной "желтой зоны" продвигалось с оглядкой на процесс вакцинирования

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что введение новых ограничений, учитывая на рост заболеваемости коронавирусом, было ожидаемым.

"Было бы наивно предполагать, что мы в ближайший год выйдем из этой ситуации, выработаем коллективных иммунитет и вернемся к привычной жизни. Об это говорили много – и это опровергали инфекционисты. Так что процесс борьбы с коронавирусом продолжается, он будет иметь позитивные последствия. Но не в близкой перспективе", – отмечает эксперт.

По его словам, одним из эффективных методов это борьбы является вакцинирование. Даже несмотря на определенные антивакцинные настроения части общества.

"В Украине абсолютное большинство тех, кто попадает в больницы с коронавирусом – не вакцинированные люди. Таких 98%. Не верить этой статистике нет оснований", – считает Валерий Клочок.

Он добавляет, с оглядкой на процесс вакцинирования и продвигалось решение о введении обновленной "желтой зоны". Те, кто привит, могут посещать заведения общепита, спортзалы, кинотеатры и так далее. При условии, что 80% персонала также вакцинированы. И тут правительство дало право собственникам данных заведений принимать решение о допуске клиентов, которые имеют соответствующие сертификаты. А не просто закрыло всех на локдаун, как было ранее.

Эксперт отмечает, что есть проблема с получением сертификата через приложение "Дія", которое иногда не загружается.

"Но, я думаю, с этим Минцифры справится. И надо отдать должное — платформа удобна в использовании. Хоть звучит немало "забросов" в контексте — кто стоит за этой платформой, кто будет распоряжаться базой данных. Но реалии жизни таковы, что цифровизация набирает мощных оборотов, хоть и имеет определенные негативные последствия", – акцентирует Валерий Клочок.

Среди позитивов он отмечает и то, что если работники учреждений образования вакцинированы (ранее допускалось 80%+, но теперь должна быть полная вакцинация), то дети смогут посещать школу.

"Это положительный момент. Качество обучения онлайн, как показала практика прошлого учебного года, значительно ниже обучения офлайн, – поясняет эксперт. – Что власть должна сделать, так это всё же обратить больше внимания на поддержку малого и среднего бизнеса. И определиться с форматом работы общественного транспорта в больших городах".

Ограничительные меры летом были ослаблены, контроль ослаблен, пересечение границы – упрощено, проводились многочисленные массовые мероприятия. Как следствие – идет значительное увеличение ковид-заболеваний в Украине

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков отмечает, что 21 сентября установлен новый антирекорд этой осени – 6,7 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки.

"Однозначно – государство должно реагировать и вводить ограничительные меры. Но важно понять первопричину происходящего. А она – в попустительстве со стороны государства ранее. Власть летом и в начале сентября не контролировала эти процессы. Ограничительные меры летом были ослаблены, контроль ослаблен, пересечение границы – упрощено, проводились многочисленные массовые мероприятия. Как следствие – идет значительное увеличение ковид-заболеваний в Украине. И государство сейчас борется с последствиями, а не с первопричиной", – считает Александр Гришаков.

К тому же, отмечает он, и карантин, и вся эпидемология у нас имеют политический оттенок.

По словам Александра Гришакова, политики используют статистику заболеваемости в нужных им целях. Когда надо было пышно провести празднование 30-летия Независимости, статистика была низкой. Когда начинаются какие-то проблемные для них моменты (цены растут, возможен резкий скачок тарифов, налогов, что является поводом для протестов), начинается резкий рост заболеваемости. Она действительно растет, но по обозначенным выше причинам. На людей же сейчас попросту нагоняют страх.

"Уже идут разговоры о необходимости принудительной вакцинации. К примеру, сегодня глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что вводится обязательная вакцинация от коронавируса для работников учебных заведений, министерств и других органов центральной исполнительной власти, а также местных госадминистраций. При том, что мы видим, какие проблемы с количеством вакцин, с коммуникацией с населением, с превентивными мерами. Страх – инструмент очень сильный. Но к нему прибегают, когда расписываются в своей слабости, в неумении вводить другие методы — более эффективные, лояльные, рассудительные. В итоге мы видим, как сильнее свирепствует вирус на фоне слабеющего государства", – отметил эксперт.

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