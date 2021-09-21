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Коронавирус начинает вновь наступать с Запада: Ляшко назвал области, которые за шаг до «красной зоны»

Западные области Украины приблизились к "красному уровню"

сегодня, 09:40
Автор:

Кравцев Сергей

Уже наметился ряд областей, которые ближе всего к попаданию в "красную зону" эпидемической опасности в Украине. Речь идет о Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова на ICTV".

Коронавирус начинает вновь наступать с Запада: Ляшко назвал области, которые за шаг до «красной зоны»

Виктор Ляшко - фото Facebook Виктора Ляшко

Виктор Ляшко отметил, как и прошлый год больше всего госпитализаций и новых кейсов заболевания коронавирусом выявлено в западной части Украины. Коронавирус в Украине снова наступает с Запада. Поэтому ближе всего к "красному уровню" эпидемической опасности расположились Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области. по этим областям на сегодняшний день больше всего вопросов.

Министр также добавил, что по той ситуации, которая складывается в Украине с приходом новой волны заболеваемости COVID-19, то мы видим фактически повторение 2020-го года. Тогда тоже новая волна наступала с Запада. Виктор Ляшко подчеркнул, практически 99, 2% летальных случаев вследствие болезни ковидом отслеживается у тех граждан Украины, которые не были вакцинированы. Это ещё раз подтверждает важность массовой вакцинации населения Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Ляшко рассказал, на кого в государстве возложена задача – контролировать вакцинацию учителей от COVID-19.

Также ранее "Комментарии" писали – Виктор Ляшко похвастался, что ему удалось выполнить свое главное обещание, которое он давал перед тем, как занять пост министра здравоохранения. Вакцинация в Украине продолжает набирать обороты.


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCZrmblTC1uF9TUNp7tvW2VQ
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