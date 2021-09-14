Ляшко рассказал, кто будет контролировать вакцинацию учителей от COVID-19

Переход Украины в "жёлтую" карантинную зону автоматически даст старт масштабным проверкам государственных контролирующих органов работников школ. Госпродпотребслужба и Национальная полиция будут проверять, насколько каждый коллектив школы вакцинирован против коронавируса. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова на ICTV" рассказал министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Виктор Ляшко - фото Facebook Виктора Ляшко

Он отметил, что если контролирующими органами будет выявлено, что руководство школ использует поддельные сведения о вакцинации, то будут жёсткие административные штрафы. Виктор Ляшко объяснил, что правительство внесло изменения в постановление о карантине, которое вступит в действие спустя неделю после опубликования.

Виктор Ляшко объяснил, что переход той или иной области в "жёлтую" зону не будет означать автоматический карантин в школах. Решение по каждой из школ будет приниматься отдельно, опять же, исходя от уровня вакцинации педагогов. Если привито хотя бы 80% от общего количества педколектива, то учебное заведение будет работать. В "красной зоне" правила будут строже. Школа продолжит работать только в том случае, если вакцинированы будут 100% работников учебного заведения. Отметим, что вчера правительство поддержало изменения в постановление №1236, согласно которым вводятся новые карантинные ограничения для того, чтобы остановить распространение Сovid-19.

Читайте на "Комментариях" — Закарпатье перешло в "желтую зону" – что будет с работой школ. Первым об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков на своей странице в Facebook.





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