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Первая уже есть: область на Западе перешла в «желтую зону» – что будет с работой школ

Со следующей недели Закарпатья переходит в "желтую" карантинную зону

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

Украина перестает быть в "зеленой зоне" карантина в связи с эпидемиологической ситуацией. Первым переходит в "желтую зону" Закарпатье. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков на своей странице в Facebook.

Первая уже есть: область на Западе перешла в «желтую зону» – что будет с работой школ

Карантин Фото из открытых источников

Анатолий Полосков сразу же подчеркнул, после перехода области в "желтую" карантинную зону продолжать работать смогут только те учебные заведения, где педагогические коллективы привиты минимум на 80%. То есть, если подавляющее большинство работников школ получило хотя бы одну дозу вакцины, то обучение в таких школах не будут переводить на дистанционный процесс.

Глава Закарпатской ОГА обратился с призывом к педагогам, которые еще не сделали прививки, все же найти в себе силы принять решение и вакцинироваться. В противном случае детям придется перейти на "дистанционку", что создаст проблемы не только в процессе получения знаний, но и добавит хлопот родителям, которым придется что-то делать с работой.

По словам чиновника, о том, чтобы пересматривать решение – закрывать школы на карантин, где не вакцинировано 80%, или не закрывать не может быть и речи. Есть четкое постановление правительства. Поэтому карантин будет в обязательном порядке введен. На Закарпатье до сих пор очень низкий уровень вакцинации среди педагогов. Об этом говорят цифры. Из 21 территориальной общины лишь в 5 есть школы с более чем 80% вакцинированного персонала.

Читайте на "Комментариях" — коронавирус наступает: в Украине уже одна область по показателям "желтая". Украинцев призывают массово вакцинироваться, чтобы не допустить локдаун, как в прошлом году.


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Источник: https://www.facebook.com/A.Poloskov/posts/4419248584801415
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