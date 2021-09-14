Первая уже есть: область на Западе перешла в «желтую зону» – что будет с работой школ

Украина перестает быть в "зеленой зоне" карантина в связи с эпидемиологической ситуацией. Первым переходит в "желтую зону" Закарпатье. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков на своей странице в Facebook.

Карантин Фото из открытых источников

Анатолий Полосков сразу же подчеркнул, после перехода области в "желтую" карантинную зону продолжать работать смогут только те учебные заведения, где педагогические коллективы привиты минимум на 80%. То есть, если подавляющее большинство работников школ получило хотя бы одну дозу вакцины, то обучение в таких школах не будут переводить на дистанционный процесс.

Глава Закарпатской ОГА обратился с призывом к педагогам, которые еще не сделали прививки, все же найти в себе силы принять решение и вакцинироваться. В противном случае детям придется перейти на "дистанционку", что создаст проблемы не только в процессе получения знаний, но и добавит хлопот родителям, которым придется что-то делать с работой.

По словам чиновника, о том, чтобы пересматривать решение – закрывать школы на карантин, где не вакцинировано 80%, или не закрывать не может быть и речи. Есть четкое постановление правительства. Поэтому карантин будет в обязательном порядке введен. На Закарпатье до сих пор очень низкий уровень вакцинации среди педагогов. Об этом говорят цифры. Из 21 территориальной общины лишь в 5 есть школы с более чем 80% вакцинированного персонала.

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