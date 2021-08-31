Коронавирус наступает: в Украине уже одна область по показателям «желтая»

По состоянию на 31 августа Украина продолжает находиться в "зеленой зоне" карантина. В то же время появилась одна область, где показатели выше нормы, следовательно, есть все предпосылки, чтобы регион был внесен в "желтую зону" карантина. Речь идет о Винницкой области. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на данные Минздрава.

Коронавирус Фото: УНН

На протяжении определенного времени в Винницкой области наблюдается стойкая тенденция к увеличению случаев госпитализации граждан, которые болеют коронавирусом и нуждаются в медицинской помощи. По обновленным данным этот показатель приблизился к отметке почти в 74%, хотя накануне составлял 54,9-61,6%.

По показателям Минздрава также можно сделать вывод, что близка к попаданию в "желтую зону" карантина была Черниговская область. Там вчера стремительно увеличивалось число госпитализаций, но сегодня это показатель снова в норме. Он на уровне 37,8%.

Медики отмечают, что область не выходит за пределы нормы. Если показатель госпитализации не превышает 50%. В целом рост новых кейсов заболевания на коронавирус наблюдается по всей территории Украины.

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