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Коронавирус наступает: в Украине уже одна область по показателям «желтая»

Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне по одному из показателей

сегодня, 13:25
Автор:

Кравцев Сергей

По состоянию на 31 августа Украина продолжает находиться в "зеленой зоне" карантина. В то же время появилась одна область, где показатели выше нормы, следовательно, есть все предпосылки, чтобы регион был внесен в "желтую зону" карантина. Речь идет о Винницкой области. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на данные Минздрава.

Коронавирус наступает: в Украине уже одна область по показателям «желтая»

Коронавирус Фото: УНН

На протяжении определенного времени в Винницкой области наблюдается стойкая тенденция к увеличению случаев госпитализации граждан, которые болеют коронавирусом и нуждаются в медицинской помощи. По обновленным данным этот показатель приблизился к отметке почти в 74%, хотя накануне составлял 54,9-61,6%. 

По показателям Минздрава также можно сделать вывод, что близка к попаданию в "желтую зону" карантина была Черниговская область. Там вчера стремительно увеличивалось число госпитализаций, но сегодня это показатель снова в норме. Он на уровне 37,8%.

Медики отмечают, что область не выходит за пределы нормы. Если показатель госпитализации не превышает 50%. В целом рост новых кейсов заболевания на коронавирус наблюдается по всей территории Украины.

Также читайте на портале "Комментарии" — в Украине заканчивается одна из ведущих вакцин против коронавируса. Речь идет о вакцине производителя Moderna. В Минздраве отметили, что в запасе есть только вакцина этого производителя для повторной второй дозы.

Читайте так на "Комментариях" — новая волна вспышки пандемии может начаться с четырех областей. Под ударом коронавируса могут оказаться это Днепропетровская, Харьковская, Черновицкая и Житомирская области.


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Источник: https://moz.gov.ua/uploads/6/32669-30_08_2021.pdf
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