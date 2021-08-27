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В Украине заканчивается одна из ведущих вакцин против коронавируса

В МОЗ предупредили, что в ближайшие месяцы поставки вакцин Moderna ждать не стоит

сегодня, 17:50
Автор:

Кравцев Сергей

Практически на исходе одна из самых популярных вакцин против коронавируса среди украинцев. Речь идет о вакцине производителя Moderna. Остались только препараты для второй дозы людям, которые прививались этим же препаратом. Как передает издание "Комментарии", об этом Liga.net заявили в Министерства здравоохранения. 

В Украине заканчивается одна из ведущих вакцин против коронавируса

Вакцина Фото из открытых источников

На главном складе страны вакцин Moderna нет вообще. А те 805 652 дозы, которые есть, развезены по регионам для того, чтобы привить людей, которые первую дозу получили вакциной именно этого производителя. 

В МОЗ предупредили, что в ближайшие месяцы поставки вакцин Moderna ждать не стоит. Причина в том, что изначально эта вакцина попала в Украину по программе Covax. Правительство не закупало этот препарат через госзакупки. 

Если же говорить о других вакцинах, то больше всего запасов на национальном складе вакцины AstraZeneca — 1 807 980 доз. Также немало в достаточном количестве CoronaVac – 2 700 560 доз. А вот вакцина Pfizer уже тоже вскоре закончится. Ее осталось 37 440 доз. В министерстве уточняют, что в данном случае речь идет только об остатках, которые есть на национальном складе, но не нужно еще забывать о той вакцине, которая есть в регионах. 

В сентябре запасы вакцины в Украине должны пополниться еще на 6,5 миллионов доз вакцины. Это те вакцины, которыми прививают людей последнее время, ведущих производителей.

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Источник: https://life.liga.net/poyasnennya/news/vaktsina-moderna-ostalas-tolko-dlya-vtoroy-dozy-v-sentyabre-ona-ne-priedet-moz
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