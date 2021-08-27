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Власти рассказали, как избежать ограничений тем, кто против вакцинации

Власть может ввести определенные ограничения для украинцев, которые не хотят делать прививки против коронавируса, но это будет только тогда, когда будет вакцинировано не менее 50% населения

сегодня, 13:20
Автор:

Кравцев Сергей

Власти рассматривают вариант с рядом ограничений для тех людей, которые отказываются вакцинироваться. О конкретике можно будет говорить, когда будет провакцинировано не менее 50% соотечественников. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "ВВС News Украина".

Власти рассказали, как избежать ограничений тем, кто против вакцинации

Вакцинация Фото из открытых источников

Игорь Кузин отметил, Украина не собирается придумывать какой-то свой сценарий, а использует опыт европейских стран, которые стараются стимулировать людей вакцинироваться. Постепенно будут вводиться все новые и новые ограничения для людей, которые по тем или иным причинам отказываются от вакцинации. В частности, людям, которые не привиты против коронавируса будет органичен доступ к общественным местам, где существенно возрастает риск заразиться инфекцией.

По словам главного санврача, тем, кто против вакцинации придется постоянно сдавать ПЦР-тесты, чтобы иметь доступ в общественные местам. Будет введен принцип "вакцинируйся или тестируйся".

При этом Игорь Кузин уточнил, что никто пока что ограничений вводить не будет. Это планы на перспективу. Минимум 50% украинцев должны получить прививку и только тогда нужно начинать "бороться" с теми, кто отказывается это делать. Кузин добавил, важно понимать, что ограничения – это не наказания, то есть люди, которые получат вакцину будут иметь больше возможностей для пользования теми или иными услугами в отличии от тех, кто против вакцинации.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-58346402?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_custom4=CF0B9C7C-0703-11EC-A366-72A04744363C&at_
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