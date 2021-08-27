Власти рассказали, как избежать ограничений тем, кто против вакцинации

Власти рассматривают вариант с рядом ограничений для тех людей, которые отказываются вакцинироваться. О конкретике можно будет говорить, когда будет провакцинировано не менее 50% соотечественников. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "ВВС News Украина".

Вакцинация Фото из открытых источников

Игорь Кузин отметил, Украина не собирается придумывать какой-то свой сценарий, а использует опыт европейских стран, которые стараются стимулировать людей вакцинироваться. Постепенно будут вводиться все новые и новые ограничения для людей, которые по тем или иным причинам отказываются от вакцинации. В частности, людям, которые не привиты против коронавируса будет органичен доступ к общественным местам, где существенно возрастает риск заразиться инфекцией.

По словам главного санврача, тем, кто против вакцинации придется постоянно сдавать ПЦР-тесты, чтобы иметь доступ в общественные местам. Будет введен принцип "вакцинируйся или тестируйся".

При этом Игорь Кузин уточнил, что никто пока что ограничений вводить не будет. Это планы на перспективу. Минимум 50% украинцев должны получить прививку и только тогда нужно начинать "бороться" с теми, кто отказывается это делать. Кузин добавил, важно понимать, что ограничения – это не наказания, то есть люди, которые получат вакцину будут иметь больше возможностей для пользования теми или иными услугами в отличии от тех, кто против вакцинации.

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