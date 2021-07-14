logo
Русский Українська

BTC/USD

32812.27

ETH/USD

1999.00

LTC/USD

130.59

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Почему в Украине может стать обязательной вакцинация от коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему в Украине может стать обязательной вакцинация от коронавируса

Все зависит от решения главного санитарного врача страны Игоря Кузина

сегодня, 19:09
Автор:

Вечканова Елена

Украинцев могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19. По словам начальника ГУ Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Киев Олега Рубана, такую вероятность не стоит исключать, сообщает "Канал 24".

Почему в Украине может стать обязательной вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса может стать обязательной в Украине. Фото из открытых источников

Рубан отметил, что это может произойти благодаря соответствующему решению главного санитарного врача страны Игоря Кузина. При этом, если подобный документ будет существовать, выполнять его предписания придется во всех населенных пунктах Украины. Контроль же придется осуществлять местным властям — в городах, ОТГ, районах и тому подобное.

Также, по мнению Олега Рубана, решение сделать вакцинацию обязательной повлечет за собой установку неких наказаний за отказ от выполнения требований.

"Что касается поощрения — такой бонус отсутствует", — уточнил Рубан.

Также чиновник отметил, что выполнение подобного гипотетического распоряжения Кузина будет обязательным благодаря отдельным законодательным нормам. По словам Рубана, это будет гарантировать нормы закона насчет защиты населения от инфекционных болезней в случае наличия угрозы для окружающих.

Отметим, что пока процесс вакцинации против коронавируса в Украине является сугубо добровольным. По состоянию на среду, 14 июля, обе дозы препарата получило более 1,2 млн человек, одной дозой вакцинировано вдвое больше — 2,4 млн украинцев.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой израильский противоковидный препарат собираются тестировать на гражданах Украины. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, где в Украине чаще всего болеют и умирают от коронавируса, а также какими вакцинами прививаются. Детали ищите в нашей инфографике.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://healthy.24tv.ua/ukrayini-vaktsinatsiya-proti-koronavirusu-mozhe-stati-obovyazkovoyu_n1685083
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ