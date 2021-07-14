Почему в Украине может стать обязательной вакцинация от коронавируса

Украинцев могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19. По словам начальника ГУ Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Киев Олега Рубана, такую вероятность не стоит исключать, сообщает "Канал 24".



Вакцинация от коронавируса может стать обязательной в Украине. Фото из открытых источников

Рубан отметил, что это может произойти благодаря соответствующему решению главного санитарного врача страны Игоря Кузина. При этом, если подобный документ будет существовать, выполнять его предписания придется во всех населенных пунктах Украины. Контроль же придется осуществлять местным властям — в городах, ОТГ, районах и тому подобное.

Также, по мнению Олега Рубана, решение сделать вакцинацию обязательной повлечет за собой установку неких наказаний за отказ от выполнения требований.

"Что касается поощрения — такой бонус отсутствует", — уточнил Рубан.

Также чиновник отметил, что выполнение подобного гипотетического распоряжения Кузина будет обязательным благодаря отдельным законодательным нормам. По словам Рубана, это будет гарантировать нормы закона насчет защиты населения от инфекционных болезней в случае наличия угрозы для окружающих.

Отметим, что пока процесс вакцинации против коронавируса в Украине является сугубо добровольным. По состоянию на среду, 14 июля, обе дозы препарата получило более 1,2 млн человек, одной дозой вакцинировано вдвое больше — 2,4 млн украинцев.

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