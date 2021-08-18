В четырех областях Украины новая вспышка коронавируса может начаться в ближайшее время

Четыре области Украины могут оказаться под ударом новой волны коронавируса. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе брифинга рассказал директор Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, пишет журнал "Фокус".

Коронавирус. Фото: Украинская правда

Он акцентировал внимание на том, что на 12% увеличилось количество госпитализаций украинцев с коронавирусом. Еще каких-то семь дней назад этот показатель был на уровне 10% и вот уже произошел стремительный рост. По словам эксперта, коронавирус действительно начинает набирать обороты, но на данный момент ситуация полностью контролируема, нет повода для панических настроений. Если же говорить в целом по Украине, то койко-места с подключением к кислороду заполнены на 10%. Это не очень большой показатель, особенно если учитывать ту ситуацию, которая у нас была на начало 2021 года.

Юрий Ганиченко отметил, если же говорить в разрезе регионов, то в 16 из 25 областей коронавирус начал набирать обороты. В связи с этим стоит отметить, что половина новых кейсов заболеваний на коронавирус выявлено в четырех областях – это Днепропетровская, Харьковская, Черновицкая и Житомирская области. Мы видим, что география коронавируса полностью распространена на все регионы Украины, но в вышеперечисленных областях вскоре может быть ситуация очень и очень катастрофической. К этим четырём областям вскоре могут присоединиться ещё три. Черкасская Кировоградская и Тернопольская уже на подходе. Здесь стремительно начинает увеличиваться количество новых выявленных заболеваний.

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