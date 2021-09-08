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Есть 10-ка - Ляшко похвастался, что выполнил обещание

В Украине с 24 февраля сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, полностью вакцинированы 4,4 миллиона человек

сегодня, 11:35
Автор:

Кравцев Сергей

Начиная с 24 февраля минимум одну дозу вакцины против коронавируса получили 10 миллионов соотечественников. Два укола против коронавируса получило 4,4 миллиона человек. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные официального портала Министерства здравоохранения.

Есть 10-ка - Ляшко похвастался, что выполнил обещание

Виктор Ляшко - фото Facebook Виктора Ляшко

В МОЗ отмечают, что количество привитых против коронавируса украинцев уже перевалило за 10 миллионов человек и процесс не прекращается, массовая вакцинация продолжается. Перебоев с поставками в Украину вакцин передовых производителей нет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также поспешил отчитаться, что он слов на ветер не бросает и, как и обещал, свое обещание сдержал, правда с недельной задержкой. По словам министра, он считает показатель в 10 миллионов, привитых против Ковида успешным показателем, учитывая тот факт, что в Украине была череда праздников, во время которых наблюдался спад вакцинации.

Виктор Ляшко отметил, что Украина сегодня вышла на рекордные 3,5 млн прививок в месяц, что есть победой, учитывая низкую активность вакцинации в мае.

По словам Ляшко, медики готовы усиливать темпы вакцинации, с вакцинами тоже нет проблем, есть приличный запас. Поэтому теперь все зависит от сознательности самих украинцев, которые еще не успели вакцинироваться. 

Читайте также на "Комментариях" — ранее Виктор Ляшко дал объяснение, почему провалил свое обещание о 10 млн прививок за лето.

Также читайте на "Комментариях" — Ляшко рассказал, стоит ли готовиться к общеукраинскому локдауну уже в ноябре, когда страна приблизится к "красной зоне" эпидемиологической опасности.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1941924959303933
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