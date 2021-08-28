Ляшко объяснил, почему провалил свое обещание о 10 млн прививок за лето

Глава Минздрава Виктор Ляшко считает, что ему не удалось выполнить своё обещание, которое он давал перед тем, как занять министерское кресло, о том, чтобы вакцинировать за лето 10 миллионов соотечественников, потому как было большое количество выходных и праздников. Как информирует издание "Комментарии", об этом Ляшко заявил на встрече с журналистами по случаю 100 дней на должности, пишет "Украинская правда".

Виктор Ляшко - фото Украинская правда

Отвечая на вопрос о темпах вакцинации Виктор Ляшко отметил, что, когда он только собирался стать министром здравоохранения, то действительно первым своим приоритетом назвал вакцинацию украинцев против коронавируса. Свою позицию Виктор Ляшко объяснил тем, что именно вакцинация в сложившихся обстоятельствах открывает нашим соотечественникам путь для путешествий, работы, иными словами человек может вести обыденный образ жизни ни в чем себя не ограничивая. Ляшко добавил, сейчас он может сказать, что в принципе это обещание он выполнил, если бы не некоторые нюансы, а именно праздники и украинское "после праздников". Наша страна спокойно бы имела 10 млн вакцинированных граждан до конца лета.

Виктор Ляшко считает, что совсем скоро всё-таки удастся достичь этих 10 миллионов. Задержка всего на неделю. У нас уже есть практически 9 млн вакцинированных, но впереди еще есть несколько дней лета. В любом случае, пообещал Ляшко, за сентябрь цифра в 10 млн вакцинированных точно будет.

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