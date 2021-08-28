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Ученые вышли на завершающую стадию испытаний – в мире появится еще одна вакцина против COVID-19

В Турции началась последняя фаза испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции TURKOVAC

сегодня, 09:55
Автор:

Кравцев Сергей

Турецкие ученые вышли на последнюю стадию испытаний инактивированной вакцины против коронавируса TURKOVAC. Первым волонтером уже начали вводить данный препарат. Исследования начались в больнице Кайсери. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет местное издание Hurriyet.

Ученые вышли на завершающую стадию испытаний – в мире появится еще одна вакцина против COVID-19

Вакцинация Фото из открытых источников

На сегодняшний день известно о том, что уже более, чем 600 волонтеров готовы принять первую дозу вакцины. Записаться в волонтеры можно было через электронную систему. На количестве 600 человек испытания не остановятся. Число людей, которым сделают прививки должно быть как минимум в два раза больше. Вакцину разработал университет Университет Эрджиес совместно с Министерством здравоохранения.

В Турции сообщают, что третья фаза исследований будет соответствовать всем мировым стандартам. Главное – будет взято сравнение двух вакцин. С одной стороны, новая турецкая вакцина TURKOVAC, а с другой стороны вакцина Sinovac. Если же эффективность будет не ниже, а то и выше, чем Sinovac, то вполне может быть, что уже к завершению этого года Турция приступит к вакцинации своих граждан отечественным препаратом.

Турецкое правительство уже сообщило, что людям не нужно опасаться за свою жизнь и здоровье, потому как к исследованию подошли со всей серьезностью, выделяя всё необходимое для того, чтобы быть уверенным в эффективности и безопасности турецкого препарата. Главное – это защита от заболевания и безопасность.

Отметим, Турция становится очередной страной, где будет вводится обязательная массовая вакцинация. Невакцинированных людей будут ограничивать в доступе к местам массового скопления людей.

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Источник: https://www.hurriyet.com.tr/galeri-turkovac-ne-zaman-cikacak-iste-yerli-asi-calismalarinda-son-gelismeler-41881698
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