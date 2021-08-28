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Ляшко рассказал, готовиться ли к локдауну в ноябре

Ляшко прокомментировал введение локдауна в Украине в ноябре

сегодня, 16:45
Автор:

Кравцев Сергей

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал ранее озвученную информацию о том, что в ноябре в Украине может быть введён локдаун, поскольку наша страна приблизиться к "красной зоне" эпидемиологической опасности. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет УНИАН.

Ляшко рассказал, готовиться ли к локдауну в ноябре

Локдаун Фото: Украинская правда

Виктор Ляшко отметил, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин верно сказал, что по факту октябрь-ноябрь, как показывает опыт, это период, когда существенно увеличивается рост инфекционных заболеваний, поэтому отсюда и вытекает прогноз – если люди не будут массово продолжать вакцинироваться, то у нас может произойти вспышка заболеваемости на коронавирус. Что касается вопроса, будет вводиться локдаун или же нет, то ответ на этот вопрос можно будет дать только после анализа индикаторов, которые вписаны в постановление № 1236, согласно которому вводится локдаун. Если будет превышено число минимально допустимого количества заражений на коронавирус, то придется вводить ограничения.

При этом министр высказал уверенность, что даже, если представить, что у нас всё-таки произойдёт обострение, то локдаун маловероятен, поскольку, во-первых, украинцы продолжают вакцинироваться, а, во-вторых, система здравоохранения уже более подготовлена, нежели это было год назад и сможет справиться с наплывом больных. Поэтому даже вспышку заболеваемости мы сумеем преодолеть без жестких карантинных ограничений. 

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Источник: https://health.unian.net/country/lyashko-prokommentiroval-vvedenie-lokdauna-v-ukraine-v-noyabre-novosti-ukrainy-11526676.html?_gl=1*158u4to*_ga*MTYzNTUxMDE3OS4xNjE0MzUwMTA1*_ga_P6EEJX21DY*MTYzMDE1NzM2Ni41OC4wLjE2MzAxNTczNjYuNjA.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMDE1NzM
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