Ляшко рассказал, готовиться ли к локдауну в ноябре

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал ранее озвученную информацию о том, что в ноябре в Украине может быть введён локдаун, поскольку наша страна приблизиться к "красной зоне" эпидемиологической опасности. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет УНИАН.

Локдаун Фото: Украинская правда

Виктор Ляшко отметил, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин верно сказал, что по факту октябрь-ноябрь, как показывает опыт, это период, когда существенно увеличивается рост инфекционных заболеваний, поэтому отсюда и вытекает прогноз – если люди не будут массово продолжать вакцинироваться, то у нас может произойти вспышка заболеваемости на коронавирус. Что касается вопроса, будет вводиться локдаун или же нет, то ответ на этот вопрос можно будет дать только после анализа индикаторов, которые вписаны в постановление № 1236, согласно которому вводится локдаун. Если будет превышено число минимально допустимого количества заражений на коронавирус, то придется вводить ограничения.

При этом министр высказал уверенность, что даже, если представить, что у нас всё-таки произойдёт обострение, то локдаун маловероятен, поскольку, во-первых, украинцы продолжают вакцинироваться, а, во-вторых, система здравоохранения уже более подготовлена, нежели это было год назад и сможет справиться с наплывом больных. Поэтому даже вспышку заболеваемости мы сумеем преодолеть без жестких карантинных ограничений.

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