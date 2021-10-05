На COVID-19 в сутки заболело вдвое больше людей

За последние сутки в Украине зафиксировано 9846 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Медик, фото с открытых источников

Более всего подтвержденных случаев в Киеве, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Среди заболевших 918 детей и 207 медработников. Погибло 317 человек. Показатели вдвое выше, чем за предыдущие сутки.

В Минздраве советуют выполнять простейшие санитарные правила: соблюдать дистанцию, носить маску и пользоваться антисептиками. А при первых симптомах болезни медики советуют сразу звонить своему семени врачу или на контакт-центр в Минздраве.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирус. В оккупированном Донецке катастрофически не хватает врачей, больницы переполнены, быстрые уже даже не приезжают на вызовы. Такая ситуация через новую волну коронавируса, которая охватила ОРДЛО. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказывает у себя в Facebook украинский журналист и блогер Денис Казанский. Журналист рассказывает, точных данных о заболеваемости в Донецке никто не озвучивает, но не только потому что их скрывают, а еще и потому что эту статистику никто не ведет, те, что есть сообщения, не соответствуют действительности. В больницах уже нет мест, кислородные концентраторы в страшном дефиците. Назначенцам Путина пришлось перестать врать о том, что в Донецке всего несколько десятков человек в сутки заражаются коронавирусом. Теперь официально сообщают от 600-700 новых подтвержденных кейсов. В середине сентября была информация о том, что в медучреждениях мест нет, но с тех пор прошло полмесяца и ситуация только ухудшилась.

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