Новые правила пассажирских перевозок на карантине: законно ли происходящее, и к чему все может привести

Кабинет министров Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех: водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в том числе, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

Новые правила пассажирских перевозок на карантине - фото из открытых источников

Насколько это законно? Сможет ли такая мера остановить распространение коронавирусной болезни? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Защищая интересы общества, считают, что государство может вводить определенные ограничения касательно людей

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко отмечает, что все граждане Украины, согласно Конституции, являются свободными в реализации своих прав. В том числе права на труд.

"Но в последнее время в связи с ситуацией с ковидом, мы видим всё больше и больше ограничений прав граждан. Причем не только в Украине, но и в других странах. Можно вспомнить недавние антикарантинные выступления в Италии, которые закончились достаточно жесткими действиями со стороны властей по разгону протестующих, – говорит эксперт. – По состоянию на сегодняшний день, даже практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) идет к тому, что интересы общества превалируют над интересами индивидуума. Грубо говоря, защищая интересы общества, считают, что государство может вводить определенные ограничения касательно людей".

По мнению Сергея Войченко, новые ограничения вряд ли остановят ковид. Он напоминает, что когда был полный локдаун, когда не работало метро, стоял наземный общественный транспорт, это пандемию не остановило.

"К чему эти ограничения точно приведут, так это к массовым протестам, увеличению стоимости проезда (некоторые могут уволиться), усложнению для жизни граждан, – прогнозирует эксперт. – Насколько мне известно, первые постановления Кабмина, которыми вводился локдаун, обжаловались в судах. Но суды не становятся на сторону тех, кто подает иски. Акценты делаются на том, что ограничения прав обоснованы, т.к. сделаны "ради всеобщего блага" в рамках противостояния распространению эпидемии".

Мы входим в какую-то нелепую диктатуру, при массовой поддержке населения

Врач, блогер, писатель Наталья Николаева размышляет следующим образом:

"Насчёт того, законно ли это. Я не юрист и всех высших тонкостей не знаю. Но думаю, что в юридическом плане тут не подкопаться. Ссылаться на Конституцию с ее правами и свободами тоже слегка наивно. По той простой причине, что существуют другие законы, которые многие не знают, но они в некоторых случаях перечеркивают права и свободы граждан. Есть, к примеру, закон "О защите от инфекционных болезней". Кто хочет, может почитать, раздел о карантине. Там четко сказано, что при объявлении в стране эпидемии и карантина, права и свободы граждан могут ограничиваться. Это только то, что знаю я. И даже этого достаточно".

А в правительстве, отмечает Наталья Николаева, есть юристы, которые на что-то ссылаются. Поэтому вряд ли они вводили бы какие-то абсолютно беззаконные постановления.

"По крайней мере, судиться с ними в правовом поле я не стала бы. Это бесполезно, – отмечает врач. – Поэтому это тупик. И мы дружно массово сами в него зашли. Большинством согласных и поддерживающих. Сначала маски. Зашло. Потом обработка всего антисептиками до аллергий и экзем. Зашло. "Сиди дома – спаси бабушку" – зашло на "ура". Закрытие парков, спортзалов, кинотеатров, школ и прочего – "давайте ещё жёстче, закройте рассадник Буковель!", — кричали граждане. Те же граждане-активисты сейчас кричат о необходимости изоляции вплоть до гетто для невакцинированных. Они на "ура" поддержат и эту инициативу с транспортом. Тут поможет разве что массовый протест. Но массы поддерживают ограничение прав и свобод, и эту сепарацию с сегрегацией. Поэтому придётся молча проглотить и это, как глотали всё до этого. Насколько это поможет разрядить эпидемическую обстановку и снизить заболеваемость? Настолько, насколько марля может снизить риск венерических заболеваний".

Наталья Николаева отмечает, что по статистике в транспорте люди меньше всего заражаются. Подавляющее большинство заражений – семья, работа. К тому же, как известно, вакцинация также не гарантирует защиту от болезни. Поэтому вакцинированный пассажир не является безопасным для окружающих. Так же, как и пассажир с тестом ПЦР.

"И опять же вопрос: что делать переболевшим, которые на 99% безопасны для окружающих? Нарушение прав? Да. Докажешь что-то? Нет. Тут же предъявят ссылку на ВОЗ и исследования, где иммунитет у переболевших не доказан. Поэтому, мол, правительство в праве вводить такие ограничения, с целью защиты своих граждан, ссылаясь на законы о защите и ту же Конституцию. Мы входим в какую-то нелепую диктатуру, при массовой поддержке населения, – считает Наталья Николаева. – Так нам и надо. Мы этого заслуживаем. При том, что любая эпидемия рано или поздно заканчивается сама по себе. Законы природы. И это, скорее всего, последняя, небольшая волна. Она рассосётся через пару месяцев. В медицинском аспекте. В политическом я даже не знаю чего ожидать. Но я как обычно надеюсь, что все причастные к этому будут когда-то наказаны".

Ранее эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Украине, если объявят локдаун

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!