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Новые правила: как в Украине будут осуществляться пассажирские перевозки во время карантина

Новые правила для перевозки пассажиров являются вынужденным шагом для сдерживания распространения коронавирусной инфекции

сегодня, 20:28
Автор:

Денис Подставной

Кабмин утвердил новые правила пассажирских перевозок во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздарва. 

Новые правила: как в Украине будут осуществляться пассажирские перевозки во время карантина

Новые правила пассажирских перевозок. Фото: EPA/UPG

Как объяснил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, новые правила для перевозки пассажиров являются вынужденным шагом для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемиологической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

• документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

• международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія);

• отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

"Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения", — рассказали в Минздраве.

Отмечается, что соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Минздраве рассказали, кто из украинцев должен обязательно сделать прививки против COVID-19. По словам главы МОЗ, представители этих профессий ежедневно общаются со многими людьми, и именно поэтому имеют риск заболеть коронавирусом. Этот документ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Минздраве рассказали, как отличить атипичные симптомы "Дельта"-штамма коронавируса. Главный санврач отметил, начальные симптомы у коронавируса и его "Дельта"-штамма очень похожи. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/kabmin-zatverdiv-novi-pravila-pasazhirskih-perevezen-na-chas-karantinu
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