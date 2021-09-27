В Минздраве рассказали, как отличить атипичные симптомы «Дельта»-штамма коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как отличить симптомы коронавируса штамма "Дельта" от симптомов, свойственных вирусу, который был зафиксирован медиками ранее. Говорить о том, что "Дельта"-вариант подтверждается кишечными расстройствами, преждевременно. Этому штамму присущи атипичные симптомы. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в беседе с журналистами "РБК-Украина".

Коронавирус. Фото из открытых источников

По словам Игоря Кузина, клинические исследование продолжаются и пока что рано говорить о конкретных симптомах, которые подтверждают "Дельта"-штамм. Кузин отметил, рано говорить о том, что "Дельта"-штамм коронавируса сопровождается кишечными расстройствами. Из общего количества заболеваний таких случаев всего 5-7%.

Главный санврач отметил, начальные симптомы у коронавируса и его "Дельта"-штамма очень похожи. Это насморк, слабость, повышение температуры тела.

Игорь Кузин подчеркнул, об этих симптомах есть смысл говорить только для тех людей, которые еще не вакцинированы против коронавируса. Люди, которые получили прививку против ковида, имеют другие симптомы, которые не так выражены. Немного подымается температура, но в целом болезнь протекает намного легче.

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Также ранее издание "Комментарии" писало – Виктор Ляшко назвал области, которые за шаг до "красной" зоны. Как и в прошлом году обострение коронавируса в Украине наступает с Запада.

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