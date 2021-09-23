Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин

Карантин, который действует на территории Украины, может быть отменен весной 2022 года, однако при условии — необходимо делать прививку против коронавируса. Об этом заявил председатель Минздрава Виктор Ляшко во время форума "Креативная Украина 2021", передает РБК-Украина.

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

"Вакцинируемся до Нового года — на весну сможем спокойно жить без карантина", — дал министр ответ на вопрос, когда в Украине смогут отменить карантинные ограничения.

Кроме того, министр здравоохранения подчеркнул, что даже привившиеся граждане должны носить маски, потому что такие люди могут быть переносчиком возбудителя коронавирусной инфекции.

Виктор Ляшко добавил, что вопрос отмены ношения масок, будет выноситься тогда, когда большая часть населения вакцинируется.

Напомним, что в четверг, 23 сентября, Украина перешла в "желтую" зону карантина. Какие ограничения теперь действует на территории страны, читайте в материале издания.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, возможно ли сдержать новую волну пандемии в Украине. В частности, Кабинет министров опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине. В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые “желтая” или “зеленая”), а также, что в "желтой" зоне возможны определенные послабления, по сравнению с предыдущими правилами. Сдержат ли такие ограничения накатывающую новую волну пандемии? Действительно ли определенные моменты облегчают жизнь бизнесу? Чтобы разобраться в этих вопросах, журналисты обратились к экспертам.





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