Кабинет министров опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине. В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые “желтая” или “зеленая”), а также, что в "желтой" зоне возможны определенные послабления, по сравнению с предыдущими правилами.
Новые правила карантина в Украине: возможно ли сдержать новую волну пандемии -
Сдержат ли такие ограничения накатывающую новую волну пандемии? Действительно ли определенные моменты облегчают жизнь бизнесу? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Здоровье – это одна история. А лишение работы – другое
По мнению зампредседателя правления Всеукраинского врачебного общества Константина Надутого, суть правительственного постановления сводится к тому, что бизнес будет обязан демонстрировать вакцинальную лояльность через отчеты и учет через информационные системы.
"Это будет анализироваться, учитываться и влиять на принятие решений в отношении работы или не работы бизнеса. Хоть люди и не хотят, они лишаются права на труд. Здоровье – это одна история. А лишение работы – другая. Новое правительственное решение никак не влияет на важность защищать особенно уязвимые группы, группы риска – стариков, гипертоников, диабетиков, сердечников. У нас же рисковые группы вакцинированы лишь на 11%, а молодые – на 14%. И принятие решения по ресторанам, магазинам и т.д. о необходимости вакцинировать не менее 80% персонала – никак не влияют на ситуацию. То есть 20%, остаются непривитыми", – отмечает Константин Надутый.
К тому же, продолжает эксперт, вакцинированные являются даже более опасными переносчиками заболевания. Такое мнение высказал Эндрю Поллард – директор Oxford Vaccine Group, один из создателей вакцины Oxford-AstraZeneca. Он также признал, что появление и доминирование в человеческой популяции более заразных вариантов коронавируса сделало невозможным цель №1 – достижение коллективного иммунитета от SARS-CoV-2.
"Ведь дельта-штамм продолжает заражать даже привитых, – отмечает Константин Надутый. – И он представляют для не вакцинированных угрозу больше, чем другие. В том числе – для посетителей супермаркетов, мест общепита, культурных заведений, лиц старшей возрастной группы и имеющих заболевания, которые относят их к группе риска. Поэтому это правительственное решение, с моей точки зрения (но я не эпидемиолог), не влияет на эпидемиологию".
При этом, продолжает эксперт, есть люди, которые категорически не хотят вакцинироваться. И они, вероятно, будут вынуждены фальсифицировать соответствующие сертификаты вакцинации. Что более чем возможно – бизнес в этой сфере уже цветет и дальше-больше расцветет буйным цветом.
"Если люди знают, что природный иммунитет сильнее, чем вакцинальный, они не будут идти на массовое вакцинирование. И, с моей точки зрения, нельзя заставлять вакцинироваться уже переболевших, даже не проверяя иммунный статус. Ведь человек может переболеть и не знать об этом. Таких случаев масса, – подчеркивает Константин Надутый. – В Европе, прежде всего, вакцинировали рисковые группы, а потом постепенно, по степени риска, расширяли вакцинацию. Доводя ее в отдельных странах до тотальной. У нас же всё наоборот. И нечестность такой политики, с перекладыванием всех проблем на бизнес, заставляет сомневаться, что и это мероприятие направлено на благо людей. Поэтому бизнес, который фактически содержит государство за счет своих налогов, возмущен – "мы даем деньги в бюджет, а нас обманывают да еще и насилуют". Это вопросы свободы, выбора, справедливости. То, что в свое время вывело людей на Майдан. Если государство так откровенно, нагло будет насиловать права и свободы, мы вскоре увидим тотальное недоверие к всей системе государственного управления".
Власти нужно взять на себя ответственность за происходящее в стране: бороться с причинами, а не последствиями
Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко отмечает, что третья волна Covid неизбежно надвигается на Украину. И мы к ней не готовы.
"У нас провалена вакцинация населения. У нас отсутствует контроль за соблюдением масочного режима в местах общего пользования. В общественном транспорте, в торгово-развлекательных заведениях люди массово находятся без масок. И это неудивительно — ведь эту культуру формируют высшие должностные лица, которые демонстрируют свою непричастность к правилам и тем самым показывают другим пример", – подчеркивает эксперт.
Он напоминает, что в течение лета в Украине происходил ряд массовых мероприятий, на которых не соблюдались ни социальная дистанция, ни масочный режим.
"И за этим никто со стороны власти не следил. Вернее – молча наблюдали, а то и участвовали, – отмечает Александр Вовченко. – У нас процветает черный рынок по подделке тестов и сертификатов. С моей точки зрения, власти нужно, наконец, взять на себя ответственность за происходящее в стране: бороться с причинами, а не последствиями. А последствия – это результат бездействия власти. И дальнейшие введения каких-либо ограничений – это цена за неэффективную государственную политику по предотвращению эпидемии".
Сдержать ее предложенными изменениями вряд ли возможно, так как они несут достаточно косметический характер, резюмирует эксперт.
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