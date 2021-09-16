Кабинет министров опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине. В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые “желтая” или “зеленая”), а также, что в "желтой" зоне возможны определенные послабления, по сравнению с предыдущими правилами.

Новые правила карантина в Украине: возможно ли сдержать новую волну пандемии -

Сдержат ли такие ограничения накатывающую новую волну пандемии? Действительно ли определенные моменты облегчают жизнь бизнесу? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Здоровье – это одна история. А лишение работы – другое

По мнению зампредседателя правления Всеукраинского врачебного общества Константина Надутого, суть правительственного постановления сводится к тому, что бизнес будет обязан демонстрировать вакцинальную лояльность через отчеты и учет через информационные системы.

"Это будет анализироваться, учитываться и влиять на принятие решений в отношении работы или не работы бизнеса. Хоть люди и не хотят, они лишаются права на труд. Здоровье – это одна история. А лишение работы – другая. Новое правительственное решение никак не влияет на важность защищать особенно уязвимые группы, группы риска – стариков, гипертоников, диабетиков, сердечников. У нас же рисковые группы вакцинированы лишь на 11%, а молодые – на 14%. И принятие решения по ресторанам, магазинам и т.д. о необходимости вакцинировать не менее 80% персонала – никак не влияют на ситуацию. То есть 20%, остаются непривитыми", – отмечает Константин Надутый.

К тому же, продолжает эксперт, вакцинированные являются даже более опасными переносчиками заболевания. Такое мнение высказал Эндрю Поллард – директор Oxford Vaccine Group, один из создателей вакцины Oxford-AstraZeneca. Он также признал, что появление и доминирование в человеческой популяции более заразных вариантов коронавируса сделало невозможным цель №1 – достижение коллективного иммунитета от SARS-CoV-2.

"Ведь дельта-штамм продолжает заражать даже привитых, – отмечает Константин Надутый. – И он представляют для не вакцинированных угрозу больше, чем другие. В том числе – для посетителей супермаркетов, мест общепита, культурных заведений, лиц старшей возрастной группы и имеющих заболевания, которые относят их к группе риска. Поэтому это правительственное решение, с моей точки зрения (но я не эпидемиолог), не влияет на эпидемиологию".

При этом, продолжает эксперт, есть люди, которые категорически не хотят вакцинироваться. И они, вероятно, будут вынуждены фальсифицировать соответствующие сертификаты вакцинации. Что более чем возможно – бизнес в этой сфере уже цветет и дальше-больше расцветет буйным цветом.

"Если люди знают, что природный иммунитет сильнее, чем вакцинальный, они не будут идти на массовое вакцинирование. И, с моей точки зрения, нельзя заставлять вакцинироваться уже переболевших, даже не проверяя иммунный статус. Ведь человек может переболеть и не знать об этом. Таких случаев масса, – подчеркивает Константин Надутый. – В Европе, прежде всего, вакцинировали рисковые группы, а потом постепенно, по степени риска, расширяли вакцинацию. Доводя ее в отдельных странах до тотальной. У нас же всё наоборот. И нечестность такой политики, с перекладыванием всех проблем на бизнес, заставляет сомневаться, что и это мероприятие направлено на благо людей. Поэтому бизнес, который фактически содержит государство за счет своих налогов, возмущен – "мы даем деньги в бюджет, а нас обманывают да еще и насилуют". Это вопросы свободы, выбора, справедливости. То, что в свое время вывело людей на Майдан. Если государство так откровенно, нагло будет насиловать права и свободы, мы вскоре увидим тотальное недоверие к всей системе государственного управления".

Власти нужно взять на себя ответственность за происходящее в стране: бороться с причинами, а не последствиями

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко отмечает, что третья волна Covid неизбежно надвигается на Украину. И мы к ней не готовы.

"У нас провалена вакцинация населения. У нас отсутствует контроль за соблюдением масочного режима в местах общего пользования. В общественном транспорте, в торгово-развлекательных заведениях люди массово находятся без масок. И это неудивительно — ведь эту культуру формируют высшие должностные лица, которые демонстрируют свою непричастность к правилам и тем самым показывают другим пример", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что в течение лета в Украине происходил ряд массовых мероприятий, на которых не соблюдались ни социальная дистанция, ни масочный режим.

"И за этим никто со стороны власти не следил. Вернее – молча наблюдали, а то и участвовали, – отмечает Александр Вовченко. – У нас процветает черный рынок по подделке тестов и сертификатов. С моей точки зрения, власти нужно, наконец, взять на себя ответственность за происходящее в стране: бороться с причинами, а не последствиями. А последствия – это результат бездействия власти. И дальнейшие введения каких-либо ограничений – это цена за неэффективную государственную политику по предотвращению эпидемии".

Сдержать ее предложенными изменениями вряд ли возможно, так как они несут достаточно косметический характер, резюмирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что глава Минздрава рассказал, когда в Украине смогут отменить карантин



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