Глава Минздрава рассказал, когда в Украине смогут отменить карантин

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, карантинные ограничения в стране могут быть отменены, в случае, когда население начнет массово вакцинироваться против COVID-19. Об этом чиновник заявил в интервью ТСН.

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

Ляшко также прокомментировал информацию о том, что у трех миллионов доз препаратов для вакцинации якобы истекает срок годности. Ввиду этого, министр призвал граждан делать прививки активнее. Тогда, по его словам, проблем со сроками годности возникать не будет.

В свою очередь министр заверил, что Минздрав делает все необходимое, чтоб украинцы вернулись к "доковидной" жизни. Ляшко привел в пример Данию, где против коронавируса вакцинировали более 70% населения, и которая отменяет все карантинные мероприятия:

"У нас также есть шанс отменить все карантинные ограничения. Для этого нужно немного — прийти в пункты прививки и вакцинироваться", — добавил глава Минздрава.

Ляшко также отметил, что в Украине не используются вакцины, срок годности которых истек. По его словам, в стране существует специальная система фармаконадзора, которая отслеживает подобные процессы.

Отметим, что украинское правительство приняло изменения в постановление № 1236, которое устанавливает новые правила карантина на территории страны. Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что владельцы заведений сами будут выбирать, как работать во время карантина. Эксперты оценили новые правила по просьбе портала "Комментарии". В частности, основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что любое уменьшение нарушений прав человека можно только приветствовать.





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