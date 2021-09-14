Новые правила карантина в Украине: абсурдность ограничений и новые потери для бизнеса

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что владельцы заведений сами будут выбирать, как работать во время карантина.

Новые правила карантина в Украине - фото из открытых источников

Эксперты оценили новые правила по просьбе портала "Комментарии".

Эти методы ничего не дадут глобально в эпидситуации и никак не повлияют на эпидпроцесс

Врач, блогер, писатель Наталья Николаева призналась:

"Знаете, все нововведения нашего Кабмина и МОЗ с начала эпидемии хочется назвать творчеством душевнобольных, а последнее — его шедевром. Если бы не было всё так печально. Я три раза перечитала полет творческой мысли пана министра Ляшко, пытаясь вникнуть, натянуть вот это себе на голову, примерить, осознать и переварить, поскольку пан министр Ляшко всегда отличался особым умением подавать информацию, к которой требуется переводчик. Но всё это насколько дурно пахнет, что не натягивается. Я правильно поняла, что Кабмин и пан Ляшко на голубом глазу вводят сегрегацию? То есть, бизнесмен, который хочет работать без ограничений, должен повесить табличку на своем заведении: "Обслуживаем только вакцинированных"? История знает такие примеры: "Только для белых", "Евреям не заходить". Это очень плохие примеры. И они всегда плохо кончаются. Для меня лично это неприемлемо до отвращения и отторжения".

По мнению Натальи Николаевой, трудно представить, чтобы какой-либо бизнесмен пошел на такой шаг.

"Но я надеюсь, что настанет время, когда за всё это кто-то понесет наказание. Я понимаю, что цель этого всего — стимуляция вакцинации населения насильственным методом. Я бы сказала дурацким. Но цель никогда не оправдывает средства. Если конкретно по целям и средствам, то этот метод ничего не даст глобально в эпидситуации и никак не повлияет на эпидпроцесс. Мы знаем (и это официально подтверждено), что вакцинация не предотвращает заражение и вакцинированный может передавать инфекцию. Но я хочу посмотреть на того бизнесмена, который повесит табличку: "Только для вакцинированных". Он может поставить крест на своем бизнесе. Надеюсь, что никто до этого не опустится. Я лично в жизни больше не зайду в такое заведение. К пану Ляшко у меня вопросов нет еще со времен мытья улиц, подъездов и запрета гулять в парке с "целью психологического воздействия". Надеюсь, что когда-то ему будет задавать вопросы прокурор".

Надеюсь, что ученые, а не политики, будут определять степень опасности вирусов

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что любое уменьшение нарушений прав человека можно только приветствовать.

"Дания полностью отказалась от карантинных мер, Швеция планирует это сделать в октябре. В общественном транспорте там не нужно будет носить маски, не нужно будет проходить изоляцию после контакта с больными — помощь будет оказываться только заболевшим. Очень надеюсь, что и в Украине восторжествует здравый смысл, и мы вернёмся к нормальной жизни без масок, врачи будут лечить, и ученые, а не политики, будут определять степень опасности вирусов", – резюмирует эксперт.

Бизнес точно будет нести очередные потери

Бизнес-вумен, совладелица киевского Ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева призналась, что ещё в июле они организовали вакцинацию для своих сотрудников. По ее словам, на данный момент 90% коллектива уже привиты.

"У нас молодая прогрессивная команда, так что никто не оказывал сопротивления вакцинированию", – отмечает Олеся Остафиева.

А вот то, что гости смогут попасть внутрь только с сертификатом вакцинации (COVID-сертификат теперь будет иметь две опции: "желтый" – информацию о первой прививке, "зеленый" – о полном курсе) вызывает у нее опасения. Как и экономическая составляющая даже при этих, чуть облегченных, по сравнению с прошлыми, ограничениях. По словам Олеси Остафиевой, бизнес точно будет нести очередные потери. А на помощь государства, как и ранее, рассчитывать, похоже, не приходится. Потому ей слабо верится, что нардепы сделают подарок ресторанному бизнесу, поддержав законопроект №5590, который предусматривает снижение НДС для ресторанного бизнеса с 20% до 7%.

Ранее издание "Комментарии" писало, какие ошибки необходимо учесть власти при введении нового локдауна.

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