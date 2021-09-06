Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прогнозирует, что в ближайшее время Украину ожидает переход в "желтую зону". Вероятный локдаун следует ожидать не раньше ноября, считает он.

Осенний локдаун-2021: какие ошибки необходимо учесть власти - фото из открытых источников

Какие риски власти следует учесть? Какие недочеты исправить? Как правильно выстроить коммуникацию с населением в целом, с бизнесом в частности? Ответы на эти вопросы, портал "Комментарии" искал вместе с экспертами.

Меры по зонам – это фикция, демонстрация показательной активности без реальных результатов

Инфекционист, стратегический консультант, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов считает заявления о смене "цветных" режимов – показательными, нерабочими мерами.

"Полноценно никто не соблюдал и не соблюдает количество человек на квадратный метр. Спортзалы считают в заявленную площадь размер всех своих кладовок, складов, неиспользуемых залов. В итоге получаются скопления посетителей в раздевалках, в душах. В этих помещениях зависает в воздухе инфекционный аэрозоль – и посетители массово инфицируются. Так что меры по зонам – это фикция, демонстрация показательной активности без реальных результатов", – подчеркивает эксперт.

Заявление, что локдаун будет не раньше ноября, следует читать как намерения всеми способами его отсрочивать и стараться не вводить. Это скажется на показателях летальности и росте избыточной смертности, прогнозирует Вадим Аристов.

"Уже ясно, что не работает полноценно система статистики, – отмечает он. – В прогнозах, которые выводит Национальная академия наук и на которые, вероятно, ориентируется правительство, значится базовое репродуктивное число (показатель количества людей, заражаемых от одного инфицированного) как 1,21. Хоть понятно, что такого показателя быть не может. Сейчас не действуют серьезные ограничительные меры. А по зарубежным оценкам, вариант Дельта по этому показателю оценивается как 6-8. То есть, большое количество заражений мы просто не отслеживаем".

Эксперт подчеркивает, что это видно и по коэффициенту позитивности тестирования (отношению количества позитивных тестов на коронавирус к их общему количеству).

"Сейчас в Украине уже более 10% ПЦР-тестов, которые делаются, — позитивны. Тогда как показатель, который рекомендует ВОЗ – 5%. Азиатские страны ориентируются на 1-3%. Получается, что мы сейчас уже где-то в три раза недотестируем. А это же только начало волны, только первый рост заболеваемости, – акцентирует директор Revival Institute for Future. – Даже Израиль, у которого сейчас самые высокие в мире показатели инфицирования на миллион населения,- даже у него этот коэффициент позитивности меньше 5%. А у нас – больше 10%".

То есть, продолжает Вадим Аристов, мы не видим реальных показателей инфицирования, пропускаем большинство бессимптомных и легких случаев. Не ведется и отслеживание контактов, своевременная изоляция всех потенциально зараженных. И распространение инфекции набирает скорость.

"Это видно по заполнению госпитальных коек. При этом у варианта "Дельта" более чем в 2 раза выше потребность в госпитализации. Поэтому, скорее всего, будем иметь серьезное увеличение показателей заболеваемости и смертей в сутки уже где-то с 10-19 октября. Это будет показатель в 300 смертей в день, что будет говорить о необходимости вводить локдаун. Но если его в октябре не введут, будет коллапс системы здравоохранения, – предупреждает Вадим Аристов. – Нехватка ресурсов для госпитализации – и оттого большая скрытая смертность. Многие будут умирать дома, помощь будет оказываться на неспециализированных койках в больницах. И всё это скажется на показателе летальности. А позже мы увидим еще более поражающую оценку избыточной смертности".

Правительство должно показать, как оно подготовилось балансировать риски для общественного здоровья и экономики

PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько считает, что у общества закономерно возникнет вопрос: что Минздрав и правительство в целом сделали для того, чтобы подготовиться к новому обострению кризиса?

"В плане коммуникации не мешало бы показать обществу анализ ошибок. Именно это сделали во Франции, готовясь ко второй волне в прошлом году. Президент Макрон тогда сообщил гражданам, какие были проблемные моменты и недоработки. Как они будут решаться. Думаю, здесь можно брать пример с французов", – считает Александр Солонько.

Он считает, что сейчас правительство должно показать, как оно за имевшееся время подготовилось балансировать риски для общественного здоровья и экономики. Какие пути могут быть для компенсации экономических потерь от нового карантина.

"Для этого было практически все лето. Сейчас пора предлагать какие-то решения", – уверен эксперт.

Именно бизнес мог бы обеспечить более качественное соблюдение карантинных мер, обеспечение санитарно-гигиенических норм, тотальную вакцинацию

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков также считает, что власть должна назвать и учесть ошибки, которые были допущены при предыдущих локдаунах и жестких карантинах.

"Власти следует понять, что бизнес — не враг, к нему нужно относиться как к союзнику, партнеру. И при правильной коммуникации с бизнесом (большим, средним, малым), при правильно поставленных задачах, целях, он может дать больше, чем пока самого государство будет заниматься регулированием, управлением, контролем или еще чем-то. Сам бизнес на местах способен создать те правильные ценности, правила, возможные условия контроля для всех сотрудников, чтобы обеспечить, в том числе, более полный масштаб вакцинации", – отмечает Александр Гришаков.

По его мнению, пока не будет такого рода диалога, взаимовыгодно выстраиваемых отношений между властью и бизнесом, мы не достигнем нужного результата. В том числе в ракурсе борьбы с коронавирусом.

"К сожалению, государство в данный момент относится к плательщикам налогов, к бизнесу, как к дойной корове, но не как к партнеру, – резюмирует эксперт. – А ведь именно бизнес мог бы обеспечить более качественное соблюдение карантинных мер, обеспечение санитарно-гигиенических норм, тотальную вакцинацию".

Ранее издание "Комментарии" писало, что на фоне пандемии коронавируса в мире произошли неожиданные изменения.

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