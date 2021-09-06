На фоне пандемии коронавируса в мире произошли неожиданные изменения

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Хмільовська Інна
В ООН рассказали, что в больших городах произошло кратковременное, но резкое уменьшение числа вредных выбросов в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Многие горожане впервые за долгие годы увидели голубое небо вместо облака загрязнения. Об этом сказано в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), во многих частях мира по-прежнему не соблюдаются нормативы качества воздуха.
Коронавирус, фото с открытых источников
Эта тенденция сохранится и в 2021 году. Разрушительные лесные пожары в Северной Америке, Европе и Сибири повлияли на качество воздуха для миллионов людей, а песчаные и пыльные бури накрыли многие регионы и прошли через континенты.
Многие правительства по всему миру отреагировали на пандемию COVID-19 ограничением собраний, закрытием школ и введением карантина. Такая политика домоседства привела к беспрецедентному снижению выбросов загрязняющих веществ.
В таких регионах, как Китай, Европа и Северная Америка, краткосрочное сокращение выбросов, связанное с COVID, совпало с долгосрочными мерами по снижению выбросов, которые привели к снижению концентраций PM2,5 в 2020 году по сравнению с предыдущими годами. Увеличение PM2,5 над Индией было менее выраженным, чем в предыдущие годы.
Деятельность человека, приводящая к выбросу в атмосферу долгоживущих парниковых газов, также увеличивает концентрацию короткоживущего озона и твердых частиц в атмосфере.
Наконец, изменения климата могут напрямую влиять на уровень загрязнения. Например, повышенная частота и интенсивность волн тепла может привести к дополнительному накоплению загрязняющих веществ вблизи поверхности. Согласно недавнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, частота и интенсивность таких событий в будущем будет увеличиваться.
Наблюдения за химическим составом атмосферы, такие как те, которые координируются Глобальной службой атмосферы ВМО, необходимы для понимания его состояния и тенденций. Они помогают улучшить системы прогнозирования и поддерживают комплексную политику в области качества воздуха и климата.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Греции возвели 40-километровую стену на границе с Турцией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию граждан из стран Ближнего Востока. Министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис заявил, что Греция способна сдержать неконтролируемое движение мигрантов.
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