На фоне пандемии коронавируса в мире произошли неожиданные изменения

В ООН рассказали, что в больших городах произошло кратковременное, но резкое уменьшение числа вредных выбросов в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Многие горожане впервые за долгие годы увидели голубое небо вместо облака загрязнения. Об этом сказано в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), во многих частях мира по-прежнему не соблюдаются нормативы качества воздуха.



Коронавирус, фото с открытых источников

Эта тенденция сохранится и в 2021 году. Разрушительные лесные пожары в Северной Америке, Европе и Сибири повлияли на качество воздуха для миллионов людей, а песчаные и пыльные бури накрыли многие регионы и прошли через континенты.



"COVID-19 оказался незапланированным экспериментом по качеству воздуха и привел к временным локальным улучшениям. Но пандемия не заменяет устойчивых и систематических действий по устранению основных факторов, вызывающих как загрязнение, так и изменение климата, и таким образом защищать здоровье людей и планеты ", — сказал Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Многие правительства по всему миру отреагировали на пандемию COVID-19 ограничением собраний, закрытием школ и введением карантина. Такая политика домоседства привела к беспрецедентному снижению выбросов загрязняющих веществ.



В таких регионах, как Китай, Европа и Северная Америка, краткосрочное сокращение выбросов, связанное с COVID, совпало с долгосрочными мерами по снижению выбросов, которые привели к снижению концентраций PM2,5 в 2020 году по сравнению с предыдущими годами. Увеличение PM2,5 над Индией было менее выраженным, чем в предыдущие годы.

Деятельность человека, приводящая к выбросу в атмосферу долгоживущих парниковых газов, также увеличивает концентрацию короткоживущего озона и твердых частиц в атмосфере.

Наконец, изменения климата могут напрямую влиять на уровень загрязнения. Например, повышенная частота и интенсивность волн тепла может привести к дополнительному накоплению загрязняющих веществ вблизи поверхности. Согласно недавнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, частота и интенсивность таких событий в будущем будет увеличиваться.

Наблюдения за химическим составом атмосферы, такие как те, которые координируются Глобальной службой атмосферы ВМО, необходимы для понимания его состояния и тенденций. Они помогают улучшить системы прогнозирования и поддерживают комплексную политику в области качества воздуха и климата.



Ранее "Комментарии" сообщали, что в Греции возвели 40-километровую стену на границе с Турцией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию граждан из стран Ближнего Востока. Министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис заявил, что Греция способна сдержать неконтролируемое движение мигрантов.



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