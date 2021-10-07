logo
Русский Українська

BTC/USD

53984.94

ETH/USD

3609.97

LTC/USD

179.45

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Минздраве рассказали, кто из украинцев должен обязательно сделать прививки против COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве рассказали, кто из украинцев должен обязательно сделать прививки против COVID-19

Не вакцинированных сотрудников будут отстранять без сохранения зарплаты

сегодня, 21:19
Автор:

Лиля Воробьева

Минздрав обнародовал список чиновников, которые в силу своих служебных обязанностей должны иметь обязательную прививку от ковида. Об этом сообщает отдел коммуникаций министерства.

В Минздраве рассказали, кто из украинцев должен обязательно сделать прививки против COVID-19

Вакцинация теперь будет принудительной (фото из открытых источников)

В соответствии с приказом, который датирован 4 октября, на период действия карантина, что определен Кабинетом Министров страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса, должны пройти обязательно в вакцинацию от опасной болезни следующие категории служащих. Это прежде всего работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов. Также служащие местных государственных администраций и их структурных подразделений. Еще обязательные антиковидные прививки должны получить все педагоги. Это — представители учреждений высшего, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, представители этих профессий ежедневно общаются со многими людьми, и именно поэтому имеют риск заболеть коронавирусом. Ведь все украинцы, которые сейчас лечатся от ковида в медицинских учреждениях — не вакцинированные. Поэтому этот шаг власти прогнозируемый, ведь он обезопасит жизнь и самочувствие украинцев и их близких, потому что именно таким образом будет создано безопасную среду в образовательных учреждениях и органах государственной власти.

Этот документ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Все педагогические работники и госслужащие, которые не пройдут обязательную вакцинацию, будут отстранены от выполнения своих обязанностей без сохранения зарплаты.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин .


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/article/news/moz-zatverdilo-perelik-profesij-dlja-jakih-scheplennja-proti-covid-19-e-obov%e2%80%99jazkovim
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ