В Минздраве рассказали, кто из украинцев должен обязательно сделать прививки против COVID-19

Минздрав обнародовал список чиновников, которые в силу своих служебных обязанностей должны иметь обязательную прививку от ковида. Об этом сообщает отдел коммуникаций министерства.

Вакцинация теперь будет принудительной (фото из открытых источников)

В соответствии с приказом, который датирован 4 октября, на период действия карантина, что определен Кабинетом Министров страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса, должны пройти обязательно в вакцинацию от опасной болезни следующие категории служащих. Это прежде всего работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов. Также служащие местных государственных администраций и их структурных подразделений. Еще обязательные антиковидные прививки должны получить все педагоги. Это — представители учреждений высшего, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, представители этих профессий ежедневно общаются со многими людьми, и именно поэтому имеют риск заболеть коронавирусом. Ведь все украинцы, которые сейчас лечатся от ковида в медицинских учреждениях — не вакцинированные. Поэтому этот шаг власти прогнозируемый, ведь он обезопасит жизнь и самочувствие украинцев и их близких, потому что именно таким образом будет создано безопасную среду в образовательных учреждениях и органах государственной власти.

Этот документ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Все педагогические работники и госслужащие, которые не пройдут обязательную вакцинацию, будут отстранены от выполнения своих обязанностей без сохранения зарплаты.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин .

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