logo
Русский Українська

BTC/USD

59242.71

ETH/USD

3774.86

LTC/USD

179.70

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Минздрав расширит перечень профессий, работникам которых придётся вакцинироваться
commentss НОВОСТИ Все новости

Минздрав расширит перечень профессий, работникам которых придётся вакцинироваться

Обязательная вакцинация коснется работников органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, коммунальных учреждений

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей

В Минздраве планируют существенно увеличить перечень профессий, работники которых должны в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал в беседе с "Радио Свобода" глава Минздрава Виктор Ляшко.

Минздрав расширит перечень профессий, работникам которых придётся вакцинироваться

Вакцинация. Фото из открытых источников

Министр рассказал, ранее правительством был определен ряд профессий, работники которых были обязаны вакцинироваться против коронавируса. В этом перечне оказались педагоги, работники госучреждений, работники предприятий критически важных сфер для экономики нашей страны. Также без двойной дозы вакцины не допускаются на работу почтальоны и работники социальной сферы. Виктор Ляшко отметил, в следующем этапе правительство намерено дать рекомендации об обязательно вакцинации на местах работников коммунальных предприятий. 

По словам Виктора Ляшко, нужно до десяти дней, чтобы согласовать все моменты и можно будет запускать очередную волну вакцинации на местах. После того, как документ об обязательно вакцинации будет зарегистрирован в Минюсте, будет дано соответствующее предписания в регионы. 

Читайте также на портале "Комментарии" — опасения родителей оказались небеспочвенны. В Минздраве предупредили, что окончательного решения еще нет, но нужно готовиться к тому, что осенние каникулы затянутся на 3-4 недели. Причина такого решение правительство кроется в скачке заболеваемости коронавирусом. 

Ранее издание "Комментарии" писало – Игорь Кузин назвал области, которые уже на пороге "красной" карантинной зоны. Первой в этом антирейтинге оказалась Херсонская область.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-moz-perelik-oboviazkova-vaktsynatsia/31510721.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ