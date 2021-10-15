Минздрав расширит перечень профессий, работникам которых придётся вакцинироваться

В Минздраве планируют существенно увеличить перечень профессий, работники которых должны в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал в беседе с "Радио Свобода" глава Минздрава Виктор Ляшко.

Вакцинация. Фото из открытых источников

Министр рассказал, ранее правительством был определен ряд профессий, работники которых были обязаны вакцинироваться против коронавируса. В этом перечне оказались педагоги, работники госучреждений, работники предприятий критически важных сфер для экономики нашей страны. Также без двойной дозы вакцины не допускаются на работу почтальоны и работники социальной сферы. Виктор Ляшко отметил, в следующем этапе правительство намерено дать рекомендации об обязательно вакцинации на местах работников коммунальных предприятий.

По словам Виктора Ляшко, нужно до десяти дней, чтобы согласовать все моменты и можно будет запускать очередную волну вакцинации на местах. После того, как документ об обязательно вакцинации будет зарегистрирован в Минюсте, будет дано соответствующее предписания в регионы.

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