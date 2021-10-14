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Игорь Кузин назвал области, которые уже на пороге «красной зоны»

5 областей находятся на грани "красной" зоны

сегодня, 13:32
Автор:

Кравцев Сергей

Фактически на пороге "красной зоны" эпидемической опасности оказались Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире Украинского радио, сообщает "Укринформ".

Игорь Кузин назвал области, которые уже на пороге «красной зоны»

Игорь Кузин. Фото: из открытых источников

Игорь Кузин признал, что прогнозы, которые озвучивались ранее становятся реальностью и ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшается. В ряде областей показатели заболеваемости и госпитализации в связи с заболеванием коронавирусом перешли все допустимые нормы. В стране уже есть первая область, которая переведена решением комиссии ТЭБ и ЧС в "красную зону". Херсонщина оказалась лидером антирейтинга по уровне заболеваемости.

По словам санврача, ненамного оптимистичнее картина в Житомирской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Игорь Кузин отметил, эти области уже находятся на грани попадания в "красную зону". Ситуация остается контролируемой лишь потому что удается развертывать дополнительные койкоместа в больницах, добывать дополнительные ресурсы системы здравоохранения. Кузин отметил, сложнее всего системе здравоохранения будет во второй декаде ноября.  

Комментируя информацию о том, что в Украине существенно выросло число смертности от коронавируса Игорь Кузин отметил, что причина в агрессивном штамме "Дельта", который еще более заразный, чем тот вирус, который фиксировали в 2020 году.

Также читайте на портале "Комментарии" — в Сумской области зашкаливают показатели заболеваемости коронавирусом. 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3332817-do-cervonoi-zoni-mozut-perejti-se-pat-oblastej-kuzin.html
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