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Одна область Украины на пороге "красной" зоны

В Сумской области очень высокий коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом

сегодня, 15:30
Автор:

Кравцев Сергей

В Сумской области очень большой коэффициент выявления новых кейсов заболевания коронавирусом. Следовательно, именно этот регион ближе всех в Украине к попаданию в "красную" карантинную зону. Как информирует издание "Комментарии", такие данные представили в Киевской школе экономики, пишет "УНИАН".

Одна область Украины на пороге "красной" зоны

Защитная маска. Фото: УНИАН

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга рассказал, что в Украине продолжает стремительно увеличиваться количество тех, кто болеет коронавирусом. Сумская область впереди всех в антирейтинге по количеству новых заболеваний. Следовательно, область должна в самое ближайшее время быть переведена в "красную зону". 

Юрий Ганиченко прогнозирует, что со следующей недели в Украине начнут появляться первые "красные зоны" и Сумская область, к сожалению, здесь не одинока. К Сумщине могут присоединиться Донецкая, Житомирская и Харьковская области. Пока же коэффициент по обнаружению случаев инфицирования больше всех в Сумской области. В этом регионе ситуация критическая. Динамика роста госпитализации в этой области выше 50%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в правительстве дали разъяснение, планируют ли спускать сверху рекомендации на месте об остановке общественного транспорта, если регион будет переведен в "красную" карантинную зону. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин подчеркнул, вопрос остановки или функционирования общественного транспорта будет рассматривать местная комиссия ТЭБ и ЧС. Игорь Кузин подчеркнул, что власти будут брать за основу опыт других стран.



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Источник: https://health.unian.net/country/odna-oblast-ukrainy-na-poroge-krasnoy-zony-kse-novosti-ukrainy-11576248.html?_gl=1*1v1k2ao*_ga*MTYzNTUxMDE3OS4xNjE0MzUwMTA1*_ga_P6EEJX21DY*MTYzNDEyNjc1OC41OC4xLjE2MzQxMjY3NjMuNTU.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNDEyNjc1OC4xOTcuMS4xNjM
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