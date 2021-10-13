Одна область Украины на пороге "красной" зоны

В Сумской области очень большой коэффициент выявления новых кейсов заболевания коронавирусом. Следовательно, именно этот регион ближе всех в Украине к попаданию в "красную" карантинную зону. Как информирует издание "Комментарии", такие данные представили в Киевской школе экономики, пишет "УНИАН".

Защитная маска. Фото: УНИАН

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга рассказал, что в Украине продолжает стремительно увеличиваться количество тех, кто болеет коронавирусом. Сумская область впереди всех в антирейтинге по количеству новых заболеваний. Следовательно, область должна в самое ближайшее время быть переведена в "красную зону".

Юрий Ганиченко прогнозирует, что со следующей недели в Украине начнут появляться первые "красные зоны" и Сумская область, к сожалению, здесь не одинока. К Сумщине могут присоединиться Донецкая, Житомирская и Харьковская области. Пока же коэффициент по обнаружению случаев инфицирования больше всех в Сумской области. В этом регионе ситуация критическая. Динамика роста госпитализации в этой области выше 50%.

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