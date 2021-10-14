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В Минздраве рассказали, на сколько могут затянуться осенние каникулы

Осенние каникулы могут продлить до 4 недель

сегодня, 17:47
Автор:

Кравцев Сергей

В Минздраве и Минобразования обсуждают решение о том, чтобы продлить осенние каникулы на 3-4 недели. Причина такого решения всем хорошо известна – обострение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает "Суспільне".

В Минздраве рассказали, на сколько могут затянуться осенние каникулы

Школа. Фото из открытых источников

Санврач отметил, сегодня идет обсуждение, насколько продлевать каникулы. Пока что ясно одно – каникулы не будут продлены надолго. В среднем каникулы идут до двух недель. И сейчас видится самым вероятным вариантом, если каникулы будут продлены до 3-4 недель. 

Игорь Кузин также рассказал, что на стационарном лечении из-за коронавируса находится 607 детей. В стране все больше случаев, когда классы в школах уходят на "условный карантин" в связи с тем, что у кого-то из детей подтверждается коронавирус или же учитель оказывается инфицированным. В таком случае всех контактировавших с заболевшим нужно поместить на самоизоляцию.

Также читайте на портале "Комментарии" — Игорь Кузин рассказал, что в Украине уже есть первая пятерка областей, которые на грани попадания в "красную" карантинную зону. Первой же областью, которая официально перемещена в "красную" эпидемиологическую зону оказалась Херсонщина. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало — в правительстве рассказали, будут ли рекомендовать местной власти останавливать общественный транспорт, если регион окажется в "красной" зоне карантина. Игорь Кузин рассказал, что последнее слово по такому важному решению за местной комиссией ТЭБ и ЧС.



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Источник: https://suspilne.media/171972-osinni-kanikuli-cerez-koronavirus-mozut-prodovziti-do-misaca-kuzin/
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