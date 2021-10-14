В Минздраве рассказали, на сколько могут затянуться осенние каникулы

В Минздраве и Минобразования обсуждают решение о том, чтобы продлить осенние каникулы на 3-4 недели. Причина такого решения всем хорошо известна – обострение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает "Суспільне".

Школа. Фото из открытых источников

Санврач отметил, сегодня идет обсуждение, насколько продлевать каникулы. Пока что ясно одно – каникулы не будут продлены надолго. В среднем каникулы идут до двух недель. И сейчас видится самым вероятным вариантом, если каникулы будут продлены до 3-4 недель.

Игорь Кузин также рассказал, что на стационарном лечении из-за коронавируса находится 607 детей. В стране все больше случаев, когда классы в школах уходят на "условный карантин" в связи с тем, что у кого-то из детей подтверждается коронавирус или же учитель оказывается инфицированным. В таком случае всех контактировавших с заболевшим нужно поместить на самоизоляцию.

Также читайте на портале "Комментарии" — Игорь Кузин рассказал, что в Украине уже есть первая пятерка областей, которые на грани попадания в "красную" карантинную зону. Первой же областью, которая официально перемещена в "красную" эпидемиологическую зону оказалась Херсонщина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало — в правительстве рассказали, будут ли рекомендовать местной власти останавливать общественный транспорт, если регион окажется в "красной" зоне карантина. Игорь Кузин рассказал, что последнее слово по такому важному решению за местной комиссией ТЭБ и ЧС.





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