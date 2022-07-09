logo

BTC/USD

21861.34

ETH/USD

1227.20

LTC/USD

53.39

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история В оккупированном Мариуполе на "Азовстали" раздался взрыв: пострадали захватчики - подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В оккупированном Мариуполе на "Азовстали" раздался взрыв: пострадали захватчики - подробности

На территории "Азовстали" возник пожар

сегодня, 18:17
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем официальном Telegram-канале. 

В оккупированном Мариуполе на "Азовстали" раздался взрыв: пострадали захватчики - подробности

Азовсталь (фото из открытых источников)

Так, по данным Андрющенко, сегодня днем в Мариуполе прогремел взрыв. Инцидент произошел в районе "Азовстали". 

"Одновременно на территории Азовстали возник пожар. Военными окружен район начиная с района Амстора на Левобережном районе. По предварительной информации, горят остатки угля", — сообщает Андрющенко. 

Также по предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие среди оккупантов, однако информация требует подтверждения. 

Кроме того, сегодня утром в районе ММК им. Ильича раздался взрыв. 

"Еще один горячий привет передал оккупантам от нашего Героического Гарнизона Мариуполя. Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона.", — пишет Андрющенко. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что РФ стягивает технику в Белурусь: колонна со знаками "V" и флагами СССР движется в сторону украинской границы. Один из КамАЗов не доехал до места назначения. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что российские войска планируют возобновить крупномасштабные наземные наступления — ISW. Выход российских захватчиков из "оперативной" паузы может быть постепенным. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Беларуси заметили усиление авиатренировок сразу на 5 аэродромах у границы Украины: подробности. В Беларусь на обучение по авиатренировке прибыли российские пилоты. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что аэродром "Зябровка" в Беларуси: какое оружие стягивают туда оккупанты, что там происходит. На военном аэродроме "Зябровка" обустраивают российскую военную базу. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/andriyshTime
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!