В оккупированном Мариуполе на "Азовстали" раздался взрыв: пострадали захватчики - подробности

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем официальном Telegram-канале.

Азовсталь (фото из открытых источников)

Так, по данным Андрющенко, сегодня днем в Мариуполе прогремел взрыв. Инцидент произошел в районе "Азовстали".

"Одновременно на территории Азовстали возник пожар. Военными окружен район начиная с района Амстора на Левобережном районе. По предварительной информации, горят остатки угля", — сообщает Андрющенко.

Также по предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие среди оккупантов, однако информация требует подтверждения.

Кроме того, сегодня утром в районе ММК им. Ильича раздался взрыв.

"Еще один горячий привет передал оккупантам от нашего Героического Гарнизона Мариуполя. Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона.", — пишет Андрющенко.

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