РФ стягивает технику в Белурусь: колонна со знаками "V" и флагами СССР движется в сторону украинской границы

РФ стягивает военную технику в Беларусь. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Армия РФ

Сообщается, что колонна КамАЗов РФ направляется по трассе М5 в направлении военного аэродрома Бобруйск.

"На колонне характерные знаки оккупантов "V" и флаги СССР. В колонне есть КамАЗы ВС РФ – их около 10 единиц. Также в колонне есть машины связи и тентованые, возможно, с пехотой. Прибыли россияне из 43 региона (Кировская область) – южного военного округа РФ", — пишет ТСН.

Позже стало известно, что один из КамАЗов ВС РФ, двигавшихся в колонне по трассе М5, вылетел в кювет.





Фото: Беларускі Гаюн.

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