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РФ стягивает технику в Белурусь: колонна со знаками "V" и флагами СССР движется в сторону украинской границы

Один из КамАЗов не доехал до места назначения

сегодня, 17:53
Автор:

Денис
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РФ стягивает военную технику в Беларусь. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

РФ стягивает технику в Белурусь: колонна со знаками "V" и флагами СССР движется в сторону украинской границы

Армия РФ

Сообщается, что колонна КамАЗов РФ направляется по трассе М5 в направлении военного аэродрома Бобруйск.

"На колонне характерные знаки оккупантов "V" и флаги СССР. В колонне есть КамАЗы ВС РФ – их около 10 единиц. Также в колонне есть машины связи и тентованые, возможно, с пехотой. Прибыли россияне из 43 региона (Кировская область) – южного военного округа РФ", — пишет ТСН. 

Позже стало известно, что один из КамАЗов ВС РФ, двигавшихся в колонне по трассе М5, вылетел в кювет.

РФ стягивает технику в Белурусь: колонна со знаками ”V” и флагами СССР движется в сторону украинской границы - фото 2

Фото: Беларускі Гаюн. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в оккупированных городах Донецкой и Луганской областей прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО). Сегодня ночью взрывы прогремели сразу в двух городах Луганской и Донецкой областей. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Байдена призвали проверить связи Ермака с РФ: в МИД Украины резко отреагировали. В МИД Украины раскритиковал просьбу члена Палаты представителей США Виктории Спартц проверить главу Офиса президента Андрея Ермака на наличие связей с РФ. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/rf-styagivaet-voennuyu-tehniku-v-belarus-kolonna-kamazov-so-znakami-v-i-flagami-sssr-dvigaetsya-k-granice-ukrainy-2106871.html
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