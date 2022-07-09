В оккупированных городах Донецкой и Луганской областей прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

В тылу оккупантов продолжают греметь взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, сегодня ночью (9 июля) во временно оккупированном городе Харцызск (Донецкая область) и Кадиевке (Луганская область) прогремели мощные взрывы.

"Дядюшка "Ленд Лиз" бодрствует. ... этой ночью в Харцызске Донецкой области и Кадиевке Луганской области отрывалась его подруга Бавовна и у орков снова горели "не склады БК и ГСМ", — пишет СтратКом.

Также СтратКом опубликовал видео с места событий. На кадрах запечатлены мощные взрывы и пожар, который озарил небо над городами.

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