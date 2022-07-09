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В оккупированных городах Донецкой и Луганской областей прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

Сегодня ночью взрывы прогремели сразу в двух городах Луганской и Донецкой областей

сегодня, 17:05
Автор:

Денис
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В тылу оккупантов продолжают греметь взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В оккупированных городах Донецкой и Луганской областей прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, сегодня ночью (9 июля) во временно оккупированном городе Харцызск (Донецкая область) и Кадиевке (Луганская область) прогремели мощные взрывы. 

"Дядюшка "Ленд Лиз" бодрствует. ... этой ночью в Харцызске Донецкой области и Кадиевке Луганской области отрывалась его подруга Бавовна и у орков снова горели "не склады БК и ГСМ", — пишет СтратКом.

Также СтратКом опубликовал видео с места событий. На кадрах запечатлены мощные взрывы и пожар, который озарил небо над городами. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Беларуси заметили усиление авиатренировок сразу на 5 аэродромах у границы Украины: подробности. В Беларусь на обучение по авиатренировке прибыли российские пилоты. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR0x0HAO9kGcue9jRTCPwT_1F0isFQ-qA1LRLDcXbfrGC8nx96Tc9x2Ecmc
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