"Будут бои": жителей некоторых областей Украины просят срочно эвакуироваться

Ирина Верещук. Фото - Офиса президента

Людей, проживающих во временно оккупированных областях юга страны — Запорожской и Херсонской, просят как можно быстрее эвакуироваться. Об этом в эфире круглосуточного телемарафона сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По словам Верещук, ВСУ должны применять артиллерию, чтобы освободить территории, которые сейчас под временной оккупацией. Для того чтобы не пострадало мирное население, жителей Херсонской и Запорожской областей просят эвакуироваться любым способом.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает в себя вооруженное применение силы. И если там есть гражданские люди и, не дай Бог, женщины и дети, представьте, как себя должны вести наши Вооруженные Силы", — сказала Верещук.

Министр добавила, что возможность эвакуироваться из этих двух областей сейчас есть и люди о ней знают.

"Горизонтальная система коммуникаций очень хорошо действует. Выехавшие имеют и знают пути. Волонтеры, мы присоединяемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей, которые сегодня там везут наших людей, эвакуируя их из того ада, в котором они оказались", — отметила министр.

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