В Беларуси заметили усиление авиатренировок сразу на 5 аэродромах у границы Украины: подробности

В Беларуси зафиксировали увеличение количества военных тренировок на аэродромах в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Лунинце и Бобруйске у границ с Украиной. В страну на учебу по десантированию приехали российские пилоты. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

В Барановичах пилоты на истребителях отрабатывают полеты с боевым оснащением, резкий старт, быстрый набор высоты. С 16 июня на аэродроме периодически проходит тренировка по высадке десанта из вертолета Ми-8 ВВС РБ. Специалисты отмечают, что количество таких тренировок уже превышает годовую норму. Ведь обычно подобные тренировки проходят несколько раз в год. Кроме этого в Барановичи приехали 20 пилотов из России. Они приехали в город 7 июля на поезде из Москвы.

В Мачулищах также сообщают о частой высадке десанта. 8 июля прошло первое обучение по высадке десанта в Йельском районе, между Ельском и д. Движки. Высадка проходила в самой высокой точке местности. Военные десантировались также с вертолета Ми-8 ВВС РБ.

В Лунинце и Лиде военные возобновили тренировочные полеты. В Лиде самолеты Л-39 летают прямо над крышами домов. Именно на таких самолетах обычно тренируются новички.

В Бобруйске тренировки по высадке десанта с 6 июля прошли дважды.





Напомним, что "Комментарии" информировали об аэродроме "Зябровка" в Беларуси и что там происходит. РФ на военном аэродроме "Зябровка" создает военную базу. Ведь этот аэродром служит хорошей площадкой для баллистических ракет, которыми Россия обстреливает мирные города Украины.