Российские войска планируют возобновить крупномасштабные наземные наступления - ISW

В ближайшее время российские оккупанты могут возобновить наступление на востоке Украины. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Российский оккупант. Фото - из открытых источников

По данным источника, РФ готовится к крупной наступательной операции. После того как российское военное командование примет решение, что оно готово к крупной наступательной операции, вероятно, будут возобновлены крупномасштабные наземные наступления с большим количеством войск и большей решимостью.

Аналитики отмечают, что выход российских захватчиков из "оперативной" паузы может быть постепенным и сразу трудноразличимым.

"Умелый план кампании направлен на достижение именно такого эффекта, чтобы убедить врага в том, что никакой паузы не предполагается или не происходит, или что она будет слишком короткой, чтобы принести пользу врагу, и тем самым убедить врага в том, что он не имеет возможность перехватить инициативу и перейти в контрнаступление самостоятельно", — сообщается в отчёте.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что жителей некоторых областей Украины просят срочно эвакуироваться любым возможным способом. По словам Ирины Верещук, это необходимо, чтобы ВСУ смогла освободить временно оккупированные территории Украины. Для этого обязательно будет применяться артиллерия и чтобы не пострадали мирные граждане их просят как можно скорее эвакуироваться.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Беларуси заметили усиление авиатренировок сразу на 5 аэродромах у границы Украины. В страну на учебу по десантированию приехали российские пилоты. Специалисты отмечают, что количество таких тренировок уже превышает годовую норму. Участились случаи авиатренировок и вне специально отведенных мест.

Кроме того, новостной сайт "Комментарии" писал о том, что на юге Украины ВСУ подавили попытку наступательных действий россиян. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!