ВСУ разгромили оккупантов на юге Украины: уничтожены почти две сотни оккупантов и десятки единиц техники

На юге Украины обстановка сложная, но контролируется силами обороны. Об этом сообщает Оперативное Командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как рассказали в ОК "Юг", противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. Новых ударных группировок не создает, в основном придерживается тактики контрбатарейной борьбы.

"Однако, в Херсонской области, в районе Князевки и Ольгиного противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Успеха не имел. Получив отпор, ретировался.", — ОК "Юг".

За прошедшие сутки (8 июля) украинские авиаторы на юге Украины парами штурмовиков нанесли удар по скоплению противника в районе Снигиревки.

Общие боевые потери противника за сутки составили 192 оккупанта и 42 единицы техники, среди которой:

• две РСЗО "Град";

• две командно-штабных машины;

• четыре ЗРПК "Панцирь"

• одну пуско-зарядную установку ЗРК "Бук";

• шесть САУ "Акация";

• 26 единиц автомобильной техники;

• БПЛА "Орлан";

• три склада с боеприпасами.

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