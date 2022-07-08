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Аэродром "Зябровка" в Беларуси: какое оружие стягивают туда оккупанты, что там происходит

На военном аэродроме "Зябровка" обустраивают российскую военную базу

сегодня, 19:13
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ на военном аэродроме "Зябровка" создает военную базу. Ведь этот аэродром служит хорошей площадкой для баллистических ракет, которыми Россия обстреливает мирные города Украины. Об этом во время общенационального телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

Аэродром "Зябровка" в Беларуси: какое оружие стягивают туда оккупанты, что там происходит

На аэродром "Зябровка" в Беларуси стягивают тяжелое оружие (фото из открытых источников)

“Они там оборудовали комплексную систему ПВО, туда также двигаются комплексы С-400. Это хорошая стартовая площадка для пресловутых баллистических ракет "Искандер". Это серьезное оружие, которым, к сожалению, будут наноситься удары вглубь нашей территории. Противник не собирается сдаваться и наращивает ракетный потенциал”, — сказал эксперт.

Петр Черник также рассказал, что у России может быть несколько тысяч ракет в запасе. Именно ими они будут пытаться подорвать нравственный дух украинского народа.

Известно, что на военном аэродроме, который белорусы отдали россиянам в Гомельской области, с апреля увеличилось количество зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". А еще – там появились скрытые БМП и танки. Новые спутниковые снимки аэродрома зафиксированы 20 июня компанией Rochan Consulting.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что экс-командующий НАТО назвал цель ВСУ . Украинская армия может нанести огромный удар по Кремлю, по способности вести свою агрессию в Украине, если нанесет прицельный удар мостом через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с аннексированным Крымом. С таким призывом выступил экс-командующий НАТО генерал Филипп Бридлав, пишет рейтинговое издание "The Times". Бридлав отметил, что с ударом по Крымскому мосту Украина не должна иметь проблем, потому что Киев уже получил от союзников ракет Harpoon. Дальность их полета отлично позволяет атаковать такую враждебную цель.



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Источник: https://youtu.be/0uIQ1mH6i5E
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