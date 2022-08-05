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Возле Севастополя над российским кораблем поднимается столб черного дыма - что известно (ФОТО)

сегодня, 12:00
Автор:

Денис
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В небо над российским судном поднялся густой столб дыма. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

Возле Севастополя над российским кораблем поднимается столб черного дыма - что известно (ФОТО)

Фото: СтратКом ВСУ

Так, по информации СтратКома, у временно оккупированного Севастополя в Черном море внезапно задымился российский корабль.

"Сначала он выпустил дымовые приманки, а затем судно окутали клубы черного дыма", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также были опубликованы фото с места событий. На них можно увидеть, как над судном поднимается столб дыма. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты хотели штурмовать позиции ВСУ на заминированном КамАЗе, но взорвали сами себя (ВИДЕО). Планы оккупантов потерпели неудачу. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Сто человек зашли — всех убили": оккупанты жалуются на большие потери и действия своего командования (ВИДЕО). ГУР МО перехватило разговор оккупантов, в котором они обсуждали ситуацию на фронте. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что передел мира начался: как остановить приближающуюся Третью мировую – какая роль здесь у Украины. Агрессия России уже стала примером для дикторских режимов, которые жаждут устроить новый передал мира. Подробно об этом вы можете прочитать в нашем материале. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2nU2YywT6eo5fJEbATu6J3fm-izGfTXt3DlUZLrWVsiXszVg5smsswZPc
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