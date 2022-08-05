Возле Севастополя над российским кораблем поднимается столб черного дыма - что известно (ФОТО)

В небо над российским судном поднялся густой столб дыма. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Фото: СтратКом ВСУ

Так, по информации СтратКома, у временно оккупированного Севастополя в Черном море внезапно задымился российский корабль.

"Сначала он выпустил дымовые приманки, а затем судно окутали клубы черного дыма", — пишет СтратКом ВСУ.

Также были опубликованы фото с места событий. На них можно увидеть, как над судном поднимается столб дыма.

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