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Оккупанты хотели штурмовать позиции ВСУ на заминированном КамАЗе, но взорвали сами себя (ВИДЕО)

Планы оккупантов потерпели неудачу

сегодня, 11:50
Автор:

Денис
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Оккупанты, вероятно, хотели взять позиции украинских воинов с помощью заминированного грузовика, но все явно пошло не по их плану. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в Telegram. 

Оккупанты хотели штурмовать позиции ВСУ на заминированном КамАЗе, но взорвали сами себя (ВИДЕО)

Скриншот из видео

Как пишет СтратКом, оккупанты набили свой грузовик 152 мм снарядами и тротилом, чтобы взорвать его рядом с позициями наших воинов. 

"Нашпиговали камаз 152мм боеприпасами, тротилом + зажигательная трубка на 150 сек. Хотели взять позиции ВСУ. Но что-то пошло не по плану", — отмечает СтратКом. 

На опубликованном видео запечатлен момент взрыва грузовика. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR1EGDw1aXsS6YaOM58MXBwhFKtG0L4B0JBn6xJTboee9o5lpR5xzmnQecg
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