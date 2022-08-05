Оккупанты хотели штурмовать позиции ВСУ на заминированном КамАЗе, но взорвали сами себя (ВИДЕО)

Оккупанты, вероятно, хотели взять позиции украинских воинов с помощью заминированного грузовика, но все явно пошло не по их плану. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в Telegram.

Скриншот из видео

Как пишет СтратКом, оккупанты набили свой грузовик 152 мм снарядами и тротилом, чтобы взорвать его рядом с позициями наших воинов.

"Нашпиговали камаз 152мм боеприпасами, тротилом + зажигательная трубка на 150 сек. Хотели взять позиции ВСУ. Но что-то пошло не по плану", — отмечает СтратКом.

На опубликованном видео запечатлен момент взрыва грузовика.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Китае отреагировали на желание Зеленского о переговорах с Си Цзиньпином. В Китае дипломатично прокомментировали призыв Зеленского к переговорам с Си Цзиньпином.

Читайте также о том, что Еленовка №2: россияне сообщили о новом обстреле колонии с украинскими военнопленными. Кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что конфликт в Нагорном Карабахе: как на случившиеся повлияла война в Украине – чем все закончится. Минобороны Азербайджана заявило о проведении операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе. Армения обвинила Азербайджан в "ползучей оккупации".

Также "Комментарии" информировали о том, что экономика Украины в коме: кто за это в ответе – на своем ли месте министр экономики Свириденко. Экономика Украины показывает не очень утешительные результаты, что приводит к таким негативным явлениям, как рост инфляция.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!