logo

BTC/USD

24484.83

ETH/USD

1729.67

LTC/USD

63.10

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украину мчит циклон Frieda: какие области накроет сильная непогода
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину мчит циклон Frieda: какие области накроет сильная непогода

Прогноз погоды в Украине на 31 июля

сегодня, 19:05
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В воскресенье (31 июля) циклон по имени Frieda станет причиной сильных ливней в западных областях Украины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. 

В Украину мчит циклон Frieda: какие области накроет сильная непогода

Погода в Украине

Согласно прогнозу синоптика, серьезные дожди будут сочетаться с грозами, иногда даже градом и шквалами.

"В Карпатах дожди будут даже опаснее из-за мощности, ведь могут провоцировать в отдельных местах сели и поднимать уровень воды в реках!", — Диденко. 

В тоже время, как рассказала Диденко, большая часть территории Украины, напротив, в воскресенье будет принадлежать зоне влияния антициклона, поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

"Жара будет доминировать, в течение дня предполагается +27+31 градус, в южной части и большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) ожидается +29+33 градуса. А вот в Западной Украине ощутимо посвежеет: там 31 июля похолодает до +19+23 градусов", — Диденко. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что церковный праздник 30 июля: что запрещается делать в этот день. Какие традиции несет в себе православный праздник сегодня, 30 июля, и чего категорически нельзя делать. 

Читайте также о том, что как Кремль хочет поглотить часть Украины – зачем на юг и восток прибыл десант Единой России. Кремль хочет воссоздать проект "Новороссия" в маленьком формате, после чего переименовать партию "Единая Россия" в "Великую Россию". 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что почему Россия будет пытаться сорвать "зерновое перемирие": какие есть риски. Россия проигрывает от такого "зернового перемирия", потому есть большой риск, что оно будет сорвано. 

Также "Комментарии" информировали о том, что работа во время войны: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам. Опубликован ТОП-10 популярных вакансий в Украине. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid029t8cb3Ruz5FnaWpYCjs1CB4P2n1tECconnUc4N6HzzFgrX1Kv4Sxaf6Cv6SVCsBbl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!