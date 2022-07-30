В Украину мчит циклон Frieda: какие области накроет сильная непогода

В воскресенье (31 июля) циклон по имени Frieda станет причиной сильных ливней в западных областях Украины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

Согласно прогнозу синоптика, серьезные дожди будут сочетаться с грозами, иногда даже градом и шквалами.

"В Карпатах дожди будут даже опаснее из-за мощности, ведь могут провоцировать в отдельных местах сели и поднимать уровень воды в реках!", — Диденко.

В тоже время, как рассказала Диденко, большая часть территории Украины, напротив, в воскресенье будет принадлежать зоне влияния антициклона, поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

"Жара будет доминировать, в течение дня предполагается +27+31 градус, в южной части и большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) ожидается +29+33 градуса. А вот в Западной Украине ощутимо посвежеет: там 31 июля похолодает до +19+23 градусов", — Диденко.

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