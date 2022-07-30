Работа во время войны: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам

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Анастасия
С первых дней войны в Украине многие люди потеряли свои рабочие места. Спустя некоторое время рынок труда начал постепенно восстанавливаться и сейчас для украинцев открыто множество различных вакансий. Аналитики ресурса поиска работы Work.ua выделили 10 самых популярных должностей, на которые за последнюю неделю приходило больше всего резюме.
Работа в Украине. Фото из открытых источников
На первом месте среди вакансий, на которые было отправлено больше всего резюме — продавец консультант. На сегодняшний день средняя зарплата для работника на этой должности составляет 10 000 гривен. Вторая по популярности вакансия — администратор. Работодатели готовы платить занимающим эту должность людям в среднем 12 000 гривен.
Как сейчас выглядит ТОП-10 должностей:
Продавец-консультант — 10000 грн;
Администратор — 12000 грн;
Директор — 20000 грн;
Менеджер по продажам -15000 грн;
Водитель — 15000 грн;
Офис-менеджер — 12000 грн;
Бухгалтер — 15000 грн;
Менеджер по работе с клиентами — 14000 грн;
Бариста — 10000 грн;
Кассир — 10000 грн.
Также аналитики Work.ua сравнили, сколько за последние три месяца было опубликовано свежих вакансий и сколько было создано резюме. Так, количество вакансий составило 19 469, а количество резюме — 143 638.
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