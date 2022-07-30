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Работа во время войны: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам

Опубликован ТОП-10 популярных вакансий в Украине

сегодня, 10:40
Автор:

Анастасия
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С первых дней войны в Украине многие люди потеряли свои рабочие места. Спустя некоторое время рынок труда начал постепенно восстанавливаться и сейчас для украинцев открыто множество различных вакансий. Аналитики ресурса поиска работы Work.ua выделили 10 самых популярных должностей, на которые за последнюю неделю приходило больше всего резюме. 

Работа во время войны: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам

Работа в Украине. Фото из открытых источников

На первом месте среди вакансий, на которые было отправлено больше всего резюме — продавец консультант. На сегодняшний день средняя зарплата для работника на этой должности составляет 10 000 гривен. Вторая по популярности вакансия — администратор. Работодатели готовы платить занимающим эту должность людям в среднем 12 000 гривен. 

Как сейчас выглядит ТОП-10 должностей:

Продавец-консультант — 10000 грн;

Администратор — 12000 грн;

Директор — 20000 грн;

Менеджер по продажам -15000 грн;

Водитель — 15000 грн;

Офис-менеджер — 12000 грн;

Бухгалтер — 15000 грн;

Менеджер по работе с клиентами — 14000 грн;

Бариста — 10000 грн;

Кассир — 10000 грн.

Также аналитики Work.ua сравнили, сколько за последние три месяца было опубликовано свежих вакансий и сколько было создано резюме. Так, количество вакансий составило 19 469, а количество резюме — 143 638. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в украинских супермаркетах продолжают расти цены на гречневую крупу. Сейчас средняя цена на гречку является самой высокой за последние пять лет. А самая низкая цена была зафиксирована в 2019 году. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что украинцы могут получить денежную помощь от международных организаций. Как подать заявку на международную помощь через сервис "єДопомога".



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Источник: https://www.work.ua/ru/
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