В украинских супермаркетах продолжает дорожать гречка - новые цены

В период с июня по июль в украинских супермаркетах выросли цены на гречневую крупу. Об этом сообщает сайт Минфин.

Гречка

Так, в конце июня килограмм гречки в среднем обходился покупателям в 89,90 грн, а к концу июля цены изменились до 93,50. Стоит отметить, что в июне произошел резкий скачок цен гречку в Украине. Тогда ценник с мая по июнь вырос с 72,53 грн/кг до 89,90 гривен за килограмм.

За последние пять лет самая низкая цена на гречку в супермаркетах была в июне 2019 года. Килограмм в среднем продавали по 16,73 гривен за один килограмм. Самая высокая цена с 2017 года зафиксирована в июле 2022 года — 93,50 грн/кг.

К слову, с июня по июль в Украине также подорожал рис. К примеру, стоимость длинного риса (пропаренного) изменилась с 60,90 гривен за килограмм до 71,95 гривен за кг.

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