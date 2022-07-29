Стефания и Артур-Байрактар: какие имена родители сейчас дают детям

Молодые украинцы все чаще выбирают для своих крошечных дочерей имя Стефания, ведь это можно объяснить популярным одноименным хитом триумфаторов Евровидения 2022, вернувшейся с победой домой украинской группы Kalush Orchestra. Еще малых украинцев называют в честь вооружения, что способствует украинским защитникам активно уничтожать военную технику кафиров России.

Популярные детские имена (фото из открытых источников)

Об этом сообщили представители министерства юстиции Украины в социальных сетях.

Здесь обнародовали, какие имена теперь популярны среди молодых украинцев, ими они называют новорожденных, также рассказали о необычном выборе молодых мам и пап.

Вместе с тем представители Минюста утверждают, что статистика последних лет говорит о том, что многие родители, выбирая имена своим малышам, склоняются к выбору традиционных имен.

Важно, что в первом полугодии этого года было зарегистрировано рождение 104 905 украинских младенцев.

Самые популярные женские имена среди девочек за февраль-июль:

Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Саломея, Александра, Полина... и еще — Стефания, о которой говорилось выше.

Какие имена выбирали новорожденным мальчикам в феврале-июле:

Артём, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.

Необычные имена, которыми называют украинцы новорожденных

"Но не все новоиспеченные родители предпочитают простоту и лаконичность. Многие хотят выделиться и дать ребенку имя "не как у всех",- объясняют представители Минюста.

Вместе с тем во время войны появились часто употребляемые новые слова в медиапространстве. Это названия новых видов оружия, с помощью которого наши бойцы наносят поражение рашистам. Ими и называют молодые мамы детишек.

Необычные женские имена:

Аделина-Джавелина, Джавелина, Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси.

Среди мужских:

Артур-Байрактор, Ян-Джавелин, Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф

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