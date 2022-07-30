Церковный праздник 30 июля: что запрещается делать в этот день

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Анастасия
В церковном календаре сегодня день почтения памяти святой Марины (Маргариты) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.
Церковный праздник. Фото: из открытых источников
День Марины с Лазарем считался временем зарниц и молний. Марина ассоциировалась с проливным дождем, а Лазарь — с всполохами молний.
В этот день часто идут грозовые ливни. Раньше считалось, что молния в этот день особо опасна и смотреть на нее нельзя, потому как человек мог ослепнуть.
Что нельзя делать 30 июля:
• Бездумно тратить деньги.
• Собирать грибы и шуметь в лесу. Считается, что в этот день тёмные силы могут наслать на порчу не только на человека, но и на всю его семью.
• Делать предложение, а также играть свадьбу. Считается, что семья не будет крепкой и брак вскоре разрушится.
• Смотреть на молнии в небе.
Приметы на 30 июля:
Дожди в этот день — к неурожаю;
Багряное небо — к хорошему утру;
Если ночная роса не высохла — к грозе.
Что отмечают в мире 30 июля:
• Всемирный день вышивки;
• День еды в Канаде;
• Национальный день чизкейка в США;
• Всемирный день борьбы с торговлей людьми;
• Мусульманский Новый год;
• День книги в мягкой обложке;
• День свёкра.
Именины 30 июля:
Католические: Людмила, Улита, Пётр.
Православные: Евфрасий, Иринарх, Лазарь, Леонид, Сперат, Вероника, Маргарита, Марина.
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