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Церковный праздник 30 июля: что запрещается делать в этот день

Какие традиции несет в себе православный праздник сегодня, 30 июля, и чего категорически нельзя делать

сегодня, 15:48
Автор:

Анастасия
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В церковном календаре сегодня день почтения памяти святой Марины (Маргариты) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.

Церковный праздник 30 июля: что запрещается делать в этот день

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

День Марины с Лазарем считался временем зарниц и молний. Марина ассоциировалась с проливным дождем, а Лазарь — с всполохами молний. 

В этот день часто идут грозовые ливни. Раньше считалось, что молния в этот день особо опасна и смотреть на нее нельзя, потому как человек мог ослепнуть. 

Что нельзя делать 30 июля:

• Бездумно тратить деньги.

• Собирать грибы и шуметь в лесу. Считается, что в этот день тёмные силы могут наслать на порчу не только на человека, но и на всю его семью. 

• Делать предложение, а также играть свадьбу. Считается, что семья не будет крепкой и брак вскоре разрушится. 

• Смотреть на молнии в небе.

Приметы на 30 июля:

Дожди в этот день — к неурожаю;

Багряное небо — к хорошему утру;

Если ночная роса не высохла — к грозе. 

Что отмечают в мире 30 июля:

• Всемирный день вышивки;

• День еды в Канаде;

• Национальный день чизкейка в США;

• Всемирный день борьбы с торговлей людьми;

• Мусульманский Новый год;

• День книги в мягкой обложке; 

• День свёкра.

Именины 30 июля:

Католические: Людмила, Улита, Пётр.

Православные: Евфрасий, Иринарх, Лазарь, Леонид, Сперат, Вероника, Маргарита, Марина.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, какой будет погода в августе. Согласно прогнозу синоптиков, погода в последний месяц лета будет жаркой. Средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла, а в Карпатах будет 17-19°. 

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