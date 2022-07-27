Теплее, чем обычно: синоптики рассказали, какая погода ожидает Украину в августе

В этом году август в Украине будет теплее, чем обычно. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Украинские синоптики озвучили прогноз средней месячной температуры и осадков на август 2022 года.



Погода в следующем месяце в Украине ожидается теплее, чем обычно. По данным синоптиков, средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла, а в Карпатах будет 17-19°. Как рассказали в Укргридрометцентре, это на 1,5-2 градуса выше нормы.

Относительно осадков, то по прогнозу, их месячное количество ожидается на уровне 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, что в пределах нормы.

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