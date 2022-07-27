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Теплее, чем обычно: синоптики рассказали, какая погода ожидает Украину в августе

Прогноз средней месячной температуры и осадков на август 2022 года

сегодня, 20:45
Автор:

Денис
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В этом году август в Украине будет теплее, чем обычно. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра. 

Теплее, чем обычно: синоптики рассказали, какая погода ожидает Украину в августе

Погода в Украине

Украинские синоптики озвучили прогноз средней месячной температуры и осадков на август 2022 года. 

Погода в следующем месяце в Украине ожидается теплее, чем обычно. По данным синоптиков, средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла, а в Карпатах будет 17-19°. Как рассказали в Укргридрометцентре, это на 1,5-2 градуса выше нормы. 

Относительно осадков, то по прогнозу, их месячное количество ожидается на уровне 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, что в пределах нормы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские летчики так умело бомбят оккупантов, что те даже не успевают их засечь — перехват разговора. СБУ перехватила разговор оккупанта. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Костин вместо Венедиктовой: еще один президентский или что нужно знать о новом Генпрокуроре. За назначение Костина на должность Генпрокурора проголосовало почти конституционное большинство. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что хотел скрыться и угрожал автоматом: на Днепровщине задержали пьяного полковника СБУ (ВИДЕО). На Днепровщине патрульные остановили автомобиль с пьяным силовиком. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что решится ли Россия признать Украину "террористическим государством": к чему это приведет. После признания Украины "террористическим государством" Россия может официально объявить нам войну. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 




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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/monthly_and_season_forecast/
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