Украинские летчики так умело бомбят оккупантов, что те даже не успевают их засечь - перехват разговора

Служба безопасности Украины перехватила очередной телефонный разговор оккупанта. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Украинские пилоты так умело бомбят оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков из-под Херсона.

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", – рассказывает своим родителям российский захватчик.

Также оккупант рассказывает, что их войска продолжают использовать запрещенные виды вооружений.

"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать…", — оккупант.

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