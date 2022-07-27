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Украинские летчики так умело бомбят оккупантов, что те даже не успевают их засечь - перехват разговора

СБУ перехватила разговор оккупанта

сегодня, 17:07
Автор:

Денис
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Служба безопасности Украины перехватила очередной телефонный разговор оккупанта. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook. 

Украинские летчики так умело бомбят оккупантов, что те даже не успевают их засечь - перехват разговора

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Украинские пилоты так умело бомбят оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков из-под Херсона. 

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", – рассказывает своим родителям российский захватчик. 

Также оккупант рассказывает, что их войска продолжают использовать запрещенные виды вооружений. 

"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать…", — оккупант. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Костин вместо Венедиктовой: еще один президентский или что нужно знать о новом Генпрокуроре. За назначение Костина на должность Генпрокурора проголосовало почти конституционное большинство. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Данилов показал обстрелянный Антоновский мост и рассказал, что будет дальше (ФОТО). Данилов показал разрушение на Антоновском мосту. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что хотел скрыться и угрожал автоматом: на Днепровщине задержали пьяного полковника СБУ (ВИДЕО). На Днепровщине патрульные остановили автомобиль с пьяным силовиком. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что может ли вспыхнуть война двух супердержав – почему отношения КНР и США накалены до предела. Вашингтон и Пекин пока обмениваются упреками на уровне дипломатии, но ни одна из сторон пока не готова уступать. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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