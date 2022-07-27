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Данилов показал обстрелянный Антоновский мост и рассказал, что будет дальше (ФОТО)

Данилов показал разрушение на Антоновском мосту

сегодня, 16:23
Автор:

Лиля Воробьева
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27 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны в социальных сетях показал, какие разрушения нанесли ВСУ Антоновскому мосту. Именно через него российские захватчики опрокидывают свою военную технику.

Данилов показал обстрелянный Антоновский мост и рассказал, что будет дальше (ФОТО)

Антоновский мост (фото из открытых источников)

Кроме этого, чиновник анонсировал дальнейшие разрушения, которые нанесут ВСУ по важным для оккупантов местам. Также он заявил, что это еще не конец, поэтому вероятно, что украинские защитники и дальше будут продолжать бить по Антоновскому мосту.

"Мосты нашей победы. Продолжение следует", — коротко сообщил Данилов.

Данилов показал обстрелянный Антоновский мост и рассказал, что будет дальше (ФОТО) - фото 2

Удар ВСУ по Антоновскому мосту: что известно

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Сети появилось первое видео с Антоновского моста . В Сети появились первые видео с Антоновского моста в Херсоне после удара ВСУ. Об этом пишет Центр Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. На опубликованных кадрах можно увидеть серьезные повреждения брусчатки.

Также "Комментарии" писали о том, что в ОП посоветовали оккупантам как можно быстрее покинуть Херсон . В Офисе президента прокомментировали удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом написал в своем Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк. В Офисе президента предупредили российских кафиров, что если они не покинут Херсон в ближайшее время, другого шанса у них может уже не быть.

"Комментарии" сообщали о том, что в ВСУ раскрыли подробности обстрела Антоновского моста . Вооруженные силы Украины нанесли точечные удары по Антоновскому мосту возле временно оккупированного Херсона. Эту информацию озвучила в эфире общенационального телемарафона представитель пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



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